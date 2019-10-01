30 сентября 2019

В России срочно отзывают популярный препарат от изжоги. Он вызывает рак

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 22.07.2016 Таблетки, таблетки, лекарства, здоровье
Опасный канцероген, обнаруженный в «Ранитидине», превращает лекарство в таблетку-убийцуФото: Pixabay.com

В России срочно отзывают популярный препарат «Ранитидин», который помогает при лечении язвы и изжоги. Лекарство попало в черный список из-за примеси, которую производят в Индии. В ней был обнаружен смертельно опасный канцероген N-нитрозодиметиламин.

«Даже небольшая доза этого побочного продукта превращает любое, самое действенное лекарство в таблетки-убийцы», — сообщает РЕН ТВ. Как уточняет издание, лекарство провоцирует рак желудочно-кишечного тракта, а также заболевания печени, кишечника.

В свою очередь Росздравнадзор изучает, оказался ли в отечественных аптеках «Ранитидин» индийского производства с опасным канцерогеном. При этом изымать все лекарство из оборота ведомство пока не планирует, поскольку противоязвенный препарат относится к списку жизненно важных.

Индийская компания, занимающаяся производством лекарства, уже лишилась сертификата пригодности на данный препарат. Его запретили в США, Латвии, Южной Корее и Бангладеше.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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