В России срочно отзывают популярный препарат «Ранитидин», который помогает при лечении язвы и изжоги. Лекарство попало в черный список из-за примеси, которую производят в Индии. В ней был обнаружен смертельно опасный канцероген N-нитрозодиметиламин.
«Даже небольшая доза этого побочного продукта превращает любое, самое действенное лекарство в таблетки-убийцы», — сообщает РЕН ТВ. Как уточняет издание, лекарство провоцирует рак желудочно-кишечного тракта, а также заболевания печени, кишечника.
В свою очередь Росздравнадзор изучает, оказался ли в отечественных аптеках «Ранитидин» индийского производства с опасным канцерогеном. При этом изымать все лекарство из оборота ведомство пока не планирует, поскольку противоязвенный препарат относится к списку жизненно важных.
Индийская компания, занимающаяся производством лекарства, уже лишилась сертификата пригодности на данный препарат. Его запретили в США, Латвии, Южной Корее и Бангладеше.