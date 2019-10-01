30 сентября 2019

Власти хотят лишить россиян советских вкладов еще на год

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Клипарт. Пермь , пенсионер, сберегательная книжка, очки
Правительство не планирует компенсировать дореформенные вклады до 2023 годаФото: Алексей Гущин © URA.RU

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который касается полных компенсаций дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Проект предполагает перенос начала действия закона до 1 января 2023 года.

«Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановке еще на год — до 1 января 2023 года — начала действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нижнюю палату парламента.

Речь идет о сбережениях в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. Сам механизм выплаты был утвержден законом 1995 года, но с 2003 года его реализация «замораживалась». На данный момент он приостановлен до 1 января 2022 года.

Согласно принятым нормам, восстанавливать сбережения необходимо с помощью перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом в России до сих пор не приняты законы, которые предусматривают подобные переводы и регулируют порядок их обслуживания.

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