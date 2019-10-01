В Белоруссии назвали истинную причину отказа от военной базы РФ

Отказ Минска разместить российскую базу не испортит отношения двух стран Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу связан с нежеланием Минска портить отношения с Западом. При этом в долгосрочной перспективе этот шаг не навредит дружескому диалогу республики с Россией. Такое мнение в беседе с «URA.RU» озвучил белорусский политолог Юрий Шевцов.

«Тема о размещении российской базы всплывает как минимум с 2015 года. Прошло уже много времени, и мы видим, что она не отравляет отношения двух стран. Есть другие, традиционные проблемы, которые портят отношения России и Белоруссии», — заметил эксперт. По словам Шевцова, ключевые противоречия Москвы и Минска всегда касаются цен на российское углеводородное сырье, и отказ от размещения базы не станет яблоком раздора двух стран.

Политолог выразил уверенность в том, что принципиальное решение Белоруссии — это не попытка повлиять на Россию в вопросе цен на ресурсы. По его мнению, на самом деле Минск не хочет обострять отношения с Евросоюзом. «Именно этого в Белоруссии и боятся. Размещение базы — это появление еще одного [негативного] фактора», — подчеркнул Шевцов. При этом он заметил, что данная история «с белорусской точки зрения не является чем-то важным».

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла в размещении военной базы РФ на территории страны, напоминает «Национальная служба новостей». Министр отдельно подчеркнул, что решение никак не связано с позицией стран ЕС, и Белоруссия пошла на этот шаг самостоятельно, уточняет «Утро.ру».