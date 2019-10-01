Близкие прибыли попрощаться с Марком Захаровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прощание с режиссером Марком Захаровым проходит в Москве в театре «Ленком». Однако проститься в здание театра пускают лишь близких.

«На входе в театр „Ленком“, где проходит прощание, всё оцеплено. Дежурят сотрудники федеральной службы охраны (ФСО)», — передает фотокорреспондент «URA.RU», который находится на месте события.

Проводить народного артиста СССР в последний путь пришли члены семьи Захарова, в том числе его дочь, актриса Александра Захарова. На прощание к театру прибыли историк Александр Кибовский, хоккеист Владислав Третьяк, актеры Александр Лазарев, Андрей Леонов, Федор Добронравов, Борис Клюев. Позже приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что Марк Захаров долгое время болел пневмонией, однако утром 28 сентября у режиссера остановилось сердце. Артист не дожил до своего 86-летия две недели. Он являлся художественным руководителем «Ленкома» 46 лет. За время работы он поставил такие спектакли, как «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишневый сад», «Женитьба». А также снял кинокартины «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», передает «Национальная служба новостей».

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