Курганский губернатор защитил чиновников-хамов

Шумков призвал быть терпимей к недостаткам чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в соцсети «В Контакте» поделился мыслями о природе чиновников. Глава региона высказал мнение, что не всегда нужно винить чиновников во всех бедах, а тем, кто жалуется, стоит обратить внимание на себя.

«Часто встречаются упреки в сторону чиновников и государства. Нередко с пренебрежительными и уничижительными нотками. С обвинениями в неэффективности, нечистоплотности, пренебрежении к нуждам простых людей, неуважении», — написал Шумков.

Глава Курганской области считает, что весь негатив, хамство и цинизм, которые встречаются у чиновников, берутся «из семей, из которых они вышли и где воспитывались. Из школ и институтов, которые они закончили. Из минисоциума и подъездов, в которых они живут».

Ранее Шумков неоднократно критиковал чиновников, а работники правительства жаловались на тяжелый график работы.