Заместитель тюменского губернатора отстаивает свою честь через суд

Ольга Кузнечевских судится со СМИ Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

В Калининском суде Тюмени рассматривают иск о защите чести, достоинства и деловой репутации замгубернатора региона Ольги Кузнечевских. Первое заседание состоялось 30 сентября, чиновница на него не явилась.

В суд с иском против правозащитника Андрея Романова и издания Park72.ru Кузнечевских обратилась после того, как Романов рассказал про тобольского юношу-инвалида. Последний в 2017 году пожаловался президенту РФ на то, что не может самостоятельно выходить из дома. Глава России поручил установить в подъезде инвалида электроподъемник, но власти не сделали этого. По версии Романова, деньги на него собирали в рамках всероссийской акции «Под флагом добра». Счет был открыт в управлении соцзащиты Тобольска. «От собранных в июле 2017 года денежных средств (а это около 2 млн рублей) к февралю 2019 на счете осталось всего 45 тысяч рублей», — заявил Романов. По его версии, это произошло из-за отсутствия контроля или же, наоборот, с одобрения департамента соцразвития, которым руководит Кузнечевских.

В ответ на обвинение в мэрии Тобольска «URA.RU» рассказали, что деньги собирали на разные проекты. «В течение года не было достигнуто договоренностей с родителями юноши по поводу того, какой подъемник нужен, как он будет установлен, поэтому средства были потрачены на других детей, нуждающихся в помощи», — рассказали в мэрии, отметив, что за все траты отчитались. Подъемник был установлен примерно месяц назад на бюджетные деньги. «Был найден оптимальный вариант. Каких-то конструктивных серьезных изменений в подъезде не пришлось делать, хотя изначально обсуждалось, что чуть ли не стену нужно было сносить, чтобы установить подъемник», — отметили в мэрии.

В приемной Кузнечевских комментировать ситуацию отказались. Пресс-секретарь департамента соцразвития области на звонки не ответила. Следующее заседание суда назначено на 28 октября.