Мэр челябинского города, скрывшая от губернатора ЧП, обвинила депутатов в саботаже

Вера Ускова считает, что депутаты не стали помогать мэрии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова, скрывавшая от губернатора Челябинской области Алексея Текслера масштабы коммунальной аварии, обвинила местных депутатов в нежелании помогать администрации. Из-за этого среди населения была нервозность, сообщила она корреспонденту «URA.RU».

«На аппаратном совещании обратилась к депутатам. Это была просто эмоция. Но депутаты могли бы поработать с населением и донести достоверную картину, а не исковерканную СМИ. Это бы позволило избежать нервозности среди населения», — сказала она.

22 сентября вечером в Верхнем Уфалее сломался насос, питавший водой значительную часть города. Резервный агрегат тоже вышел из строя. Пять дней у горожан не было воды. Текслер узнал о ЧП из комментариев в своем Instagram. Губернатор направил в города специалистов во главе с министром строительства и инфраструктуры Виктором Тупикиным. Они в течение суток наладили водоснабжение.

«Из города в область поступала несоответствующая истине информация. О поломке насоса нам сообщили, когда уже вышел из строя резервный. Информация из муниципалитета была несопоставима с той, которая была в соцсетях, в Instagram. Губернатор это увидел и отправил нас в Верхний Уфалей», — отметил Тупикин.

Реакцию местных властей на происшествие проверяют прокуратура и специальная комиссия от региональных властей. Выводы будут представлены губернатору.