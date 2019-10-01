Семью почетного гражданина Тюмени лишат ее главного актива

Владелец и директор «Геодата» Андрей Брехунцов некоторое время был депутатом городской думы Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Региональная налоговая инициировала процедуру банкротства главной компании семьи почетного гражданина Тюмени и геолога Анатолия Брехунцова. Иск к ООО «Геодата», которая на 86 процентов принадлежит экс-депутату гордумы и сыну Брехунцова Андрею, подан в Арбитражный суд Тюмени 30 сентября.

Согласно опубликованной информации, сумма требований налоговиков составляет 7,2 млн рублей. Директор и совладелец «Геодата» Андрей Брехунцов не смог ответить на звонок «URA.RU», поскольку находится на встрече.

По данным системы СБИС, с 2018 года тюменские налоговики регулярно приостанавливают действие счетов «Геодаты» в Сбербанке, КБ «Кетовский» и ФК «Открытие». Помимо этого компания допускала задержки по выплатам контрагентам и платежам за электроэнергию и газ. В 2018 году налоговая уже пыталась банкротить предприятие, но тогда оно выплатило долг по государственным отчислениям. Он составлял 2,8 млн рублей.

«Геодата» является головной компанией для нескольких фирм семьи Брехунцовых: добывающей «Уренгойгеоресурс», исследовательской «Гранит-Г», работающей в сфере гидрометеорологии «Сибгео», «Института геологии и геофизики РАЕН» и находящегося в процессе признания несостоятельным легендарного в регионе института «СибНАЦ». Последний был признан банкротом по иску управления налоговой по Тюменской области, сумма требований составила 32 млн рублей.