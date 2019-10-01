Шумков до конца недели сформирует курганское правительство и уедет отдыхать

Вадим Шумков готовится к отпуску Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, по данным сразу нескольких высокопоставленных источников, планирует отправиться в отпуск. До отъезда он сформирует новый состав правительства, сообщают инсайдеры.

«У Шумкова запланирован отпуск с 7 октября, до этого момента он сделает необходимые назначения в правительстве», — сообщил собеседник агентства. В пресс-службе губернатора оперативно получить ответ на вопрос о предстоящем отпуске губернатора и формировании правительства не удалось. Однако еще один источник, близкий к правительству, усомнился, что чиновники смогут оперативно пройти согласования в профильных министерствах. «Фактически сейчас вакантна лишь одна должность — зама губернатора, который будет курировать строительство и тарифы. Насколько я понимаю, претендент на нее есть», — сообщил инсайдер. Однако назвать имя кандидата он не смог.

Ранее «URA.RU» сообщало, что с 1 октября вступают в силу поправки к региональному законодательству, согласно которому назначения на должности замов губернатора и директоров департаментов происходят без согласования с областной думой.