«URA.RU» стало известно имя нового главного следователя ХМАО

Следственное управление по ХМАО возглавит силовик с Дальнего Востока Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Следственное управление Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу возглавит Михаил Мокшин. Сейчас он является заместителем руководителя СУ СК РФ по Камчатскому краю. О назначении рассказали источники «URA.RU».

Источник сообщил, что соответствующий Указ президентом России Владимиром Путиным уже подписан. «Вопрос решен окончательно. Дело только за публикацией документа», — добавляет информатор.

Мокшин заменит нынешнего исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по ХМАО Виталия Кузнецова, который приступил к работе в новом статусе только 28 августа, когда закончились полномочия прошлого и.о — Дмитрия Шермана. Тот, в свою очередь, начал исполнять обязанности начальника ведомства после того, как прежний глава Анвар Ахмедзянов был снят с должности указом президента России Владимира Путина.

В пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО пока не прокомментировали эту информацию. Получить комментарий на нынешнем месте работы Мокшина сейчас невозможно — рабочий день на Камчатке давно окончен.

Михаил Мокшин служит в Следственном комитете Российской Федерации с января 2011 года. По данным из открытых источников, ранее силовик также занимал должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области.