Некоторые ямальцы стали больше зарабатывать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во всех муниципалитетах Ямала по итогам 2018 года выросла заработная плата. Исключением стал только Тазовский район — один из самых скандальных муниципалитетов округа. Информация об уровне зарплаты опубликована в докладе правительства Ямала, копия есть у «URA.RU».

«В 2018 году рост заработной платы отмечался во всех муниципальных образованиях ЯНАО, кроме Тазовского района. Наиболее высокие темпы роста к 2017 году отмечены в Ямальском, Шурышкарском районах и Муравленко (121,9%, 111,6%, 111,5% соответственно)», — говорится в документе.

В 2018 году в ЯНАО начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника в целом увеличилась на 7,3% относительно 2017 года и достигла 96 846,2 рубля. Это один из самых больших показателей в России. Реальная заработная плата увеличилась на 4,2%. Ожидаемо больше всего получают те, кто работает в сфере добычи нефти и газа. Также среди лидеров по оплате труда — научные исследования и разработки, финансовая и страховая деятельность, производство кокса и нефтепродуктов. В среднем самая большая зарплата в Надымском районе и Новом Уренгое, а наименьшая — в Приуральском и Шурышкарском районах.