Ургант намекнул, что скандальная песня Гребенщикова посвящена Соловьеву

Борис Гребенщиков не называл в песне фамилий тех, кому она посвящена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ведущий Иван Ургант в своей передаче на «Первом канале» пошутил о песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», в которой музыкант высмеял телевизионных пропагандистов. Шоумен намекнул, что композиция могла быть посвящена журналисту Владимиру Соловьеву.

Ургант завуалированно напомнил, что его коллега Соловьев ведет вечернее шоу на канале «Россия 1», а также утренние эфиры на радиостанции «Вести FM». «Мы же все, кто работает по вечерам, мы дружная большая семья. Мы каждое утром просыпаемся под радиопередачи друг друга», — отметил шоумен. «Мы с огромным удовольствием пригласили бы Бориса Борисовича спеть эту песню, но, к сожалению, по корпоративной этике мы на „Первом канале“ не можем исполнять песни про сотрудников других каналов», — добавил Ургант, вызвав смех зрителей.

В сатирической песне Гребенщикова, по мнению интернет-пользователей, угадывается собирательный образ российского пропагандиста. Как пишут argumenti.ru, после публикации песни на YouTube комментаторы предположили, что композиция адресована Владимиру Соловьеву. «Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос. / У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утерли всем нос», — поет Гребенщиков.

Сам Соловьев также увидел в песне намек на себя. В своем telegram-канале ведущий язвительно высказался о произведении: «Бандеровская Украина — это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста».

Осенью 2017 года между Ургантом и Соловьевым разгорелся конфликт. Тогда в программу Урганту принесли маску из соловьиного помета, и он пошутил, что словосочетание могло бы стать «хорошим названием» для шоу на канале «Россия». После этого высказывания Урганта обвинили в нарушении профессиональной и корпоративной этики.