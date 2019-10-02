Зауральские врачи проводили диспансеризацию для галочки

Пациенты не прошли необходимых исследований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ряд больниц в Курганской области проводил диспансеризацию населения без положенных исследований и анализов. О результатах проверки медучреждений региона сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что в Шадринском, Кетовском, Лебяжьевском, Альменевском, Звериноголовском, Мокроусовском, Сафакулевском, Шатровском, Щучанском районах и Кургане не все граждане обеспечиваются полным комплексом осмотров врачами и проведением обследований», — говорится в пресс-релизе. Так, пациентам не определяли внутриглазное давление, не проводились некоторые анализы, их также не направляли на осмотр «узких» специалистов. Также не всех пациентов, у которых были выявлены отклонения в здоровье, направляли на второй этап диспансеризации.

В Мокроусовской и Варгашинской райбольницах без дела простаивало медоборудование. «Руководителям медицинских учреждений внесены представления об устранении допущенных нарушений», — резюмировали в силовом ведомстве.