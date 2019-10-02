01 октября 2019

Мэрия Екатеринбурга не исключает массовой порчи бюллетеней на опросе по храму Святой Екатерины

© Служба новостей «URA.RU»
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Протест против строительства храма святой Екатерины в сквере около драмтеатра. Екатеринбург, листовки, сквер, обнимашки, протест, сквер на драме, храм святой екатерины, за сквер
Избирком отчитается перед гордумой о числе испорченных бюллетенейФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

В городской избирательной комиссии Екатеринбурга не исключают массовую порчу бюллетеней на опросе по строительству храма Святой Екатерины, рассказал «URA.RU» глава городской избирательной комиссии Вадим Антошин.

«Если большая часть бюллетеней будет испорчена, мы отразим эти сведения в протоколе опроса и предоставим их в городскую думу, которая будет уже рассматривать сам протокол опроса и обсуждать его результаты», — пояснил Антошин.

Глава горизбиркома также рассказал, что до 7 октября продолжается прием заявок от организаций для работы в качестве наблюдателей. Порядка пяти уже заявились — в том числе ассоциация «Голос». Наблюдатели также смогут контролировать процесс подсчета голосов.

Общегородской опрос по строительству храма Святой Екатерины пройдет 13 октября, в этот день будет работать 51 опросный пункт. На каждом из них будут работать 10 организаторов опроса и четыре наблюдателя. Место для строительства собора жители Екатеринбурга выберут из двух вариантов — это площадка бывшего Приборостроительного завода на улице Горького, 17 и участок за Макаровским мостом.

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