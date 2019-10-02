На Урале полицейские отпустили мужчину, чья жена умерла после побоев

По словам сестры погибшей, Дмитрий регулярно бил жену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) освобожден из-под стражи Дмитрий Сергеев, которого подозревают в причастности к смерти его жены. Об освобождении мужчины сообщает издание 74.ru со ссылкой на отца погибшей женщины.

«Его видели знакомые, он приходил в Светину квартиру, где они жили. Я позвонил следователю, спросил, почему его выпустили, но он ответил, что уголовного дела нет, поэтому формально оснований держать его за решеткой нет», — сообщил Анатолий, отец погибшей женщины.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Златоусте скончалась мать троих детей, 26-летняя Светлана Сергеева. Известно, что на ее теле обнаружили следы побоев, кровь во рту, синяки на шее. Соседи слышали выяснение отношений с мужем, как женщина кричала о помощи. По словам сестры погибшей, Дмитрий регулярно избивал Светлану, но она терпела. После случившегося силовики задержали Дмитрия. Однако вскрытие показало, что Светлана умерла от сердечного приступа. Проверку по факту смерти женщины проводит отдел СКР по Златоусту.