Алексей Пушков считает, что американские власти хотят использовать Россию против Трампа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политическая элита США не скоро обретет здравый смысл, как хотел бы президент России Владимир Путин. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Подавляющей части политэлиты США здравый смысл не нужен: им нужно использовать Россию как жупел в борьбе против Трампа», — написал он на своей странице в Twitter. По мнению Пушкова, многим представителям американской власти, таким как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, «до здравого смысла — как до Луны».

Ранее Владимир Путин заявил, что рассчитывает на улучшение отношений между Россией и США. По словам президента, он надеется, что в Вашингтоне все же возобладает здравый смысл в этом вопросе. Глава государства также заявил, что не боится публикаций расшифровок его телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает «Национальная служба новостей».