Прокурор устроил проверку на заводе, где рабочим платили 2000 рублей

Прокурор Пермского края Андрей Юмшанов поручил проверить Александровский машиностроительный завод Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Работники прокуратуры пришли на Александровский машиностроительный завод, где рабочие устроили забастовку из-за зарплат в две тысячи рублей. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«В ходе мониторинга СМИ была выявлена информация, что работникам Александровского машзавода якобы не платят заработную плату. В связи с этим были организованы проверочные мероприятия», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Там уточнили, что по поручению прокурора была организована «мобильная приемная» на территории завода, где рабочие могли написать соответствующие заявления.

Один из сотрудников машзавода в беседе с корреспондентом информагентства сообщил, что заявления написали не все рабочие. «Я сам написал, но почему-то у нас очень мало написали заявления. Видимо, боятся. Кто-то просто продолжил забастовку без обращения в прокуратуру», — пояснил на условиях анонимности рабочий Александровского машзавода. Он уточнил, что лично он последний раз получал всего несколько тысяч рублей за июль, а за август перечислений не было вообще.

«URA.RU» рассказывало, что весной этого года на заводе, который специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники, уже возникала аналогичная ситуация. После этого руководство завода стало преследовать рабочих, которые жаловались в прокуратуру. В бухгалтерии предприятия заявляли, что выплачивать сотрудникам по 2-3 тысячи рублей — «это нормально».