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Из очередного выпуска «Инсайдов» вы узнаете, что Куйвашев определился с кандидатом в вице-спикеры свердловского парламента. — В ожидании нового начальника свердловского УФСБ — тремор. — Список площадок под храм Святой Екатерины снова перекроят. — В Великобритании ищут имущество директора «Титановой долины». — Текслер показал, кто диктует политику. — Тюменский губернатор готовит серьезные кадровые решения. — Один из югорских мэров получит пост вице-губернатора Югры. — Utair в очередной раз просит у Комаровой денег. — Чиновники напряглись из-за заявления Артюхова. — Прокурор ЯНАО перестал подписывать документы. — Губернатору Решетникову в Москве поставили новые задачи. — В Курганской области снова не хватает денег. И многое другое. Приятного чтения!

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Куйвашев определился с кандидатом в вице-спикеры свердловского парламента

Рассказывают, что у поездки свердловских властей в Закавказье будет конкретное кадровое решение: губернатор Евгений Куйвашев принял решение остановить подковерные интриги, которые идут уже несколько недель, и согласовал кандидата на пост вице-спикера.

«Людмила Бабушкина предложила назначить своим замом депутата от ЛДПР Михаила Зубарева, при этом ей удалось отклонить кандидатуру депутата Елены Чечуновой, которую продвигал глава МКС „Единой России“ Иван Квитка», — рассказал инсайдер «URA.RU».

Почему губернатор не взял с собой в Азербайджан бизнес-сообщество

Анна Майорова © URA.RU

Наблюдатели сильно удивились, изучив состав делегации Свердловской области в Баку. Губернатора Евгения Куйвашева сопровождали несколько членов правительства, депутаты, один мэр и омбудсмен. Удивило наблюдателей полное отсутствие представителей Торгово-промышленной палаты и иных предпринимательских объединений, были лишь отдельные бизнесмены. В прошлые годы сообщества предпринимателей так или иначе в подобные делегации входили. Сейчас, предположили интриганы, губернатор, не считает возможным полагаться на подобного рода институции, поскольку не видит никакой активной работы с их стороны.

Шептий и Иванов создадут коалицию на волне удачных выборов

Владимир Жабриков © URA.RU

В отношениях сослуживцев — депутата Госдумы Максима Иванова и главы свердловских единороссов Виктора Шептия — были периоды сближения и отдаления. Нынешний, поствыборный, на который оба потратили массу сил и времени (и из которого вышли с победой) заметно сблизил старых товарищей. В этой связи наблюдатели предположили, что оба политика, пользуясь опытом и хитростью друг друга, предпримут ряд шагов, чтобы ослабить своих политических оппонентов.

В свердловском правительстве новый рекордсмен по «выживаемости»

Анна Майорова © URA.RU

Слухачи из свердловского кабмина иронизируют, что в неформальной борьбе за звание самого несокрушимого чиновника правительства у министра спорта Леонида Рапопорта появился весомый конкурент. Наблюдатели намекают на министра здравоохранения Андрея Цветкова, который сумел выжить практически без потерь и нервов в недавнем скандале с увольнением врачей в городах Свердловской области, прогремевшим на всю страну. Рапопорт, как считается, до сих пор выживал благодаря покровительству вице-премьера Виталия Мутко. В этой связи слухачи предположили, что за выживаемостью Цветкова также стоит федеральная «крыша».

Свердловскому министру закрыли выход в СМИ в самое важное время

Наблюдатели фиксируют странное исчезновение из медийной повестки свердловского министра спорта Леонида Рапопорта. В Екатеринбурге полным ходом идет подготовка к Универсиаде, стартовал чемпионат мира по боксу, а главного спортивного функционера региона не видно. Ходят слухи, что замгубернатора Павел Креков, курирующий работу минспорта, дал команду «изъять» Рапопорта из СМИ.

Третьяков ищет способ попасть в список ковавших победу на выборах…

Владимир Жабриков © URA.RU

Директор департамента внутренней политики Свердловской области Антон Третьяков, говорят, все лето очень отстраненно относился к избирательным кампаниям в регионе: как по довыборам в Госдуму, Заксобрание, так и местным выборам в муниципалитетах. Третьяков практически никуда не выезжал (командировки в муниципалитеты он в принципе считает не делом своего уровня), никакого взаимодействий с департаментом по работе с органами местного самоуправления не было. При этом департамент МСУ тянул работу в муниципальных образованиях по выборам в местные думы и за себя, и за Третьякова. Расчет Третьякова был прост — в случае плохих результатов все списать на руководство и заодно снять с себя лишнюю нагрузку. Но результаты оказались удовлетворительными, поэтому сейчас Третьяков старательно ищет способы показать свою роль на выборах.

….но всю выборную кампанию он занимался отвлеченными делами

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все лето директор департамента внутренней политики Свердловской области Антон Третьяков, говорят, занимался только кадровыми вопросами. Главный предмет его стараний — заместитель Наталья Гурченок, которая сейчас находится в декрете и рассчитывает, что указ о ее назначении будет переподписан на три года. Другим делом стал разгон Третьяковым трети его департамента — он избавился от людей со своей позицией и своим мнением, неугодных лично ему и его заместителю. После того, как департамент оказался практически нетрудоспособен из-за кадрового кризиса, начался новый набор сотрудников. Так и прошло лето у главы департамента внутренней политики.

В стане авторитетных бизнесменов царит напряжение перед схваткой…

Представители групп влияния утверждают, что между авторитетными бизнесменами, имеющими влияние на екатеринбургскую политику, «пробежала черная кошка». Два лагеря, старающихся в последнее время усилить свое влияние на происходящее в городе, что-то делят между собой, что ссорит их руководителей. Представители обоих лагерей уверены, что схватки уже не миновать. Впрочем, есть и скептики, утверждающие, что никакой ссоры нет, а слух о ней вброшен для того, чтобы охочей до сплетен публике было, что обсуждать.

…и тремор в ожидании нового начальника свердловского УФСБ

Новый начальник свердловского УФСБ, как ожидается, прибудет в Екатеринбург уже на следующей неделе. Ввиду полного непонимания его собственных устоев и тех установок, которые он получит в Москве перед назначением в регион, авторитетные бизнесмены Екатеринбурга постепенно поддаются легкой панике. Более того, из разных неподтвержденных источников к ним стекается информация о том, что в регионе готовится зачистка. Против кого оно будет направлена, не ясно, а потому решено готовиться к любому варианту развития событий.

Ивачев вернул контроль над фракцией КПРФ в думе Екатеринбурга

Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские сплетники заметили, что члены фракции КПРФ в думе Екатеринбурга снова начали консолидировано голосовать практически по всем вопросам. Исходя из этого наблюдатели сделали вывод, что кризис в местном отделении компартии преодолен, и ее лидер Александр Иванов в полной мере восстановил контроль над ячейкой. Этот сценарий не очень радует команду мэра Александра Высокинского, который рассчитывал переманить на свою сторону ряд «красных» депутатов.

Высокинский пристроит своего зама на крупную стройку

Анна Майорова © URA.RU

Сплетники в мэрии Екатеринбурга утверждают, что глава города Александр Высокинский настаивает на смене гендиректора крупнейшего застройщика — РСГ-Академический. Утверждается, что вместо пермяка Виктора Кривошеина он, решая свои кадровые проблемы за счет сторонней организации, намеревается пристроить одного из увольняемых замов. О ком именно идет речь инсайдеры пока не сообщают, но со сферой строительства в мэрии связан замглавы Алексей Бирюлин.

Список площадок под храм Святой Екатерины снова перекроят

Политические сплетники подозревают, что власти Екатеринбурга внесут очередные поправки в текст бюллетеня, который будет выдаваться участникам опроса о месте строительства храма Святой Екатерины. Якобы, из него будет исключен пустырь на перекрестке улиц Фурманова-Белинского. Есть версия, что региональное управление ФСБ, в пользовании которого находится участок, отказало в использовании его под храмовое сооружение. В связи с этим в бюллетене останется только две площадки — под приборостроительным заводом и за Макаровским мостом.

Киселев готовит новые протесты

Владимир Жабриков © URA.RU

Есть мнение, что депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев призовет своих сторонников не признавать итоги опроса о месте строительства храма Святой Екатерины. Якобы он уже активно ищет основания, чтобы оспорить итоги голосования. Если поводы будут найдены, депутат может предложить своим сторонникам организовать протестные акции на выбранной горожанами площадке.

В свердловской политике формируется новый центр заговоров

Старая команда свердловской «Единой России» превращается в центр заговоров, говорят источники «URA.RU». «Кошелек партии», областной депутат Александр Серебренников оформил советником экс-главу горздрава Екатеринбурга Александра Дорнбуша, известного тесными связями с бывшим первым вице-губернатором Владимиром Тунгусовым. «Как далеко зайдет это фрондирование, пока непонятно, но для официальной власти это неприятный сигнал в рамках подготовки к выборам 2021 года», — считают инсайдеры.

«Старая гвардия» сдует пыль с росселевского движения

Анна Майорова © URA.RU

Анализируя последние моменты во взаимоотношениях Москвы и регионов, наиболее горячие головы решили возродить движение «Преображение Урала». Двигателем такой неординарной задумки выступает бывший руководитель общественной приемной сенатора Эдуарда Росселя, экс-депутат Заксобрания Сергей Лазарев. Говорят, что представитель «старой гвардии» уже проводит переговоры с отдельными политиками и теми, для кого название движения — не пустой звук.

Мэров пугают бюджетом-2020

Свердловский минфин завершает цикл консультаций с главами муниципалитетов, на которых согласовывается подход к формированию областного и местного бюджетов на 2020 год. Ходит слух, что чиновники готовят мэров к худшему и просят максимально ужать все расходы — в первую очередь на строительство новых объектов. «Наступают тяжелые времена, сейчас не до развития, хоть бы социальные программы в полном объеме профинансировать», — говорит один из слухмейкеров.

Верхотурье становится столицей протеста

Верхотурье в обозримом будущем может столкнуться с серьезными политическими проблемами. Наблюдатели заметили, что по итогам состоявшихся 8 сентября выборов единороссы потеряли квалифицированное большинство в местной думе: в предыдущем составе в ней было 14 представителей «ЕР», в новом — только 9. Говорят, оппозиционеры и самовыджвиженцы (которым досталось шесть мандатов) считают полученный ими результат победой и готовятся к длительной политической борьбе против команды мэра Алексея Лиханова.

В Великобритании ищут имущество директора «Титановой долины»

Жабриков Владимир © URA.RU

Слухмейкеры говорят, что у директора «Титановой долины» Артемия Кызласова появились неожиданные проблемы. Якобы недоброжелатели предположили, что некоторое время назад он вел бизнес в Великобритании. Не исключено, что он был успешным и прибыльным, а часть заработанных денег Кызласов мог вложить в британскую недвижимость и активы — но это предположение еще нужно доказать.

Любимому интернет-ТВ Тунгусова ищут нового владельца

В Екатеринбурге может быть продан телеканал ЕТВ, который долгое время был связан с первым вице-губернатором Владимиром Тунгусовым. В медиа-тусовке обсуждают, что структура страдает от недостатка финансирования, а гендиректор и совладелец актива Владимир Злоказов в кулуарах признается, что в нынешних условиях денег хватит до конца 2019 года. «Правда, непонятно кто еще согласится купить ЕТВ, который не приносит прибыли», — сказал собеседник «URA.RU».

Временная администрация Екатеринбургского цирка предавалась разврату под куполом

Наталья Чернохатова © URA.RU

Сотрудники Екатеринбургского цирка, который восстанавливается после серьезной аппаратной борьбы, когда кресло директора Анатолия Марчевского недолгое время занимал советник экс-директора Росгосцирка Александр Авраменко, рассказывают про смещенное «московское начальство» интересные вещи. Например, что человек, руководивший учреждением, и его ближайшее окружение любили устраивать вечеринки с алкогольными напитками, а также заказывали прямо в цирк девушек легкого поведения.

Увольняемый из ГКБ №7 стал новым городским героем

Жители Екатеринбурга обсуждают судьбу хирурга-гинеколога Эдуарда Мамина — брата экс-замначальника горздрава Татьяны Савиновой, которого увольняют теперь из ГКБ №7. Люди из разных сфер (чиновники, силовики, педагоги) вспоминают, как он помогал их родным-роженицам.

Обсуждают и тот факт, что врач — любимец женщин: шесть детей Мамина рождены в разных браках (причем, были браки и без детей). Говорят, что он не платит алименты, но зато каждому из своих детей оставил по квартире.

Известен хирург-гинеколог даже среди спортсменов: он увлекается бодибилдингом. Долгое время занимался в спортзале на Пионерском поселке, неподалеку от ГКБ-7 — приезжал туда в костюме хирурга прямо с дежурств. Правда, несколько месяцев назад, выполняя на соревнованиях жим штанги лежа, он порвал себе мышцы груди и до сих пор еще не восстановился.

Бизнесмены жалуются, что им стало тяжело работать с «Водоканалом»

Александр Мамаев © URA.RU

Бизнесмены, вынужденные взаимодействовать с екатеринбургским «Водоканалом», поражены резкой потерей управляемости в муниципальном активе. Последние перестановки в топ-менеджменте, отсутствие нового руководителя «Водоканала» и даже самой перспективы скорого его назначения привели к тому, что важные для бизнеса решения просто перестали приниматься, а большая часть бумаг убирают «под сукно». «Это ведь какой талант нужен, чтобы такую махину, как наш „Водоканал“, разболтать и привести в негодность так быстро» — удивляются бизнесмены.

В Академическом паника из-застройщика Панкратова

Строительный рынок взбудоражен слухами о том, что фирмы екатеринбургского застройщика Александра Панкратова могут выгодно продать государству некоторые принадлежащие им земельные участки. Якобы, может быть принято решение о возведении на них отдельных объектов Универсиады-2023. Если это произойдет, Панкратов получит взамен выгодные землеотводы в районе «Академический». Это усилит конкуренцию между уже действующими на этой территории фирмами.

Зарплаты врачам поднимут за счет их начальников. Зреет новый бунт

depositphotos.com

Говорят, свердловские главврачи получили указание повысить зарплаты специалистов за счет управляющего персонала больниц. Это, по мнению минздрава, позволит удержать ценных сотрудников и не допустить повторения недавнего скандала, когда в Нижнем Тагиле едва не уволились все до последнего хирурги и резонанс докатился до Москвы. Однако, этим, считают слухачи, минздрав спровоцирует другой бунт — уже на уровне медицинских управленцев, поскольку многие менеджеры не готовы отказаться от привычных зарплат и почувствовать себя простыми врачами.

Свердловская область потеряла полмиллиона из-за объятий телеведущей и депутата

Комичную историю пересказывают журналисты «Областного телевидения»: якобы на днях во время съемок одной из передач на региональном канале екатеринбургский депутат Константин Киселев решил сфотографироваться со звездой уральского телевидения Ксенией Телешовой. Видимо, близость к теледиве так повлияла на оппозиционера, что он, неловко повернувшись, уронил и разбил телевизионную панель стоимостью почти полмиллиона рублей. Руководство канала, впрочем, сделало вид, что ничего не произошло.

Инсайды Челябинской области

Текслер задает тренд на молодых

Вадим Ахметов © URA.RU

Теперь, когда уже ясен состав будущей городской думы Челябинска, всех интересует ответ на главный вопрос. Кто все-таки станет спикером? Точнее возглавит ли думу проректор Южно-Уральского госуниверситета Андрей Шмидт? Консультации идут, но все держится в секрете и станет понятней после 19 сентября, когда райсоветы сформируют думу. Но инсайдеры рассказывают, что врио губернатора Алексей Текслер уже озвучил главный тренд — «запрос на омоложение». Иными словами новый спикер думы, конечно, не должен быть юнцом, но возраст «от 30 до 40 или чуть старше» вполне подойдет. При этом с хорошим бэкграундом. Все уже кинулись листать биографии, и сходятся в том, что Шмидт этим требования отвечает идеально.

Текслер показал, кто диктует политику…

Вадим Ахметов © URA.RU

Все поражаются тому, как четко и быстро идет кампания по формированию думы. В 2014 году процесс формирования органа местного самоуправления Челябинска растянулся до конца сентября, и первые сессии райсоветов состоялись только через пару недель после выборов. И тогда вплоть до этих сессий не было ясности, кто будет делегирован в думу от районов, шли переговоры, расторговки и тому подобное. У Текслера первый вариант списка депутатов был через два дня после голосования. А когда кланы лишились большинства, стало понятно, что, не вмешиваясь в процесс выборов в райсоветы, врио губернатора не позволяет диктовать ему условия потом и диктует условия сам. С этим, говорят в рядах элит, теперь придется смириться и привыкать жить в новой реальности.

…и пригрозил главам за срыв нацпроектов

На первом после выборов совещания с главами городов и районов Текслер, когда объявил закрытую часть встречи, руководители муниципалитетов ждали, что сейчас начнется раздача призов и «черных меток» по Единому дню голосования. Одних будут хвалить за высокую явку и результат в пользу Текслера, других ругать за низкие показатели. Но Текслер ни слова не сказал о выборах. Счел, что было достаточно того, что он поблагодарил всех глав за работу на выборах на открытой части совещания. Зато мэров жестко пригрозил карами небесными за срыв нацпроектов. После чего все поняли, что высокая явка при других плохих показателях в работе, связанных с жизнедеятельностью муниципалитетов, не может быть «охранной грамотой». И за провалы поручений в «синих папках» спросят обязательно.

Дума прежде всего

Инсайдеры говорят, что и кадровые решения по ключевым постам в правительстве области отложены до тех пор, пока врио губернатора Алексей Текслер не убедится, что никаких сбоев при формировании новой думы Челябинска, по сформированным им запросам, не будет. Этот вопрос, уверяют инсайдеры, сейчас для него самый важный, чтобы никто из тех кланов, что устраивали разборки на выборах, не получил большинства. Поэтому руководители ведомств еще некоторое время не будут знать о своей дальнейшей судьбе. Собеседования на тему продолжения карьеры если и состоятся, то ближе к инаугурации Текслера. Всем сказано работать в прежнем режиме и не расслабляться. Исключение будет сделано только для Павла Рыжего — постановление о его назначении подпишут до понедельника, чтобы 16 сентября он вышел на работу в должности министра промышленности.

Ковальчуку добавят полномочий

Вадим Ахметов © URA.RU

В новой структуре правительства области, которую готовят к утверждению, будет больше полномочий у вице-губернатора Егора Ковальчука. Рассказывают, что Ковальчуку, который пока отвечает только за работу нового минпрома, добавят еще пару вопросов. Теперь все гадают, какие именно сферы станет курировать Ковальчук. При этом никто не сомневается, что он станет в итоге одним из ключевых вице-губернаторов в правительстве области.

От имени Гехт звонили из Москвы

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что в истории с обзвоном руководителей промышленных предприятий от имени первого вице-губернатора Ирины Гехт, якобы просившей деньги на неведомый счет для соцпроектов, прослеживается «московский след». Во всяком случае, силовики вышли на одну из контор, устраивающую подобные акции, зарегистрированную в Москве. Предстоит выяснить, был ли это заказ, чтобы опорочить имя Гехт, или просто речь идет о мошенниках, решивших заработать деньги легким способом. Таких мошенников сейчас предостаточно.

Супруга губернатора восстановит светскую жизнь в Челябинске

Участники мероприятий с участием губернатора Алексея Текслера и его супруги Ирины Текслер обращают внимание, как первая леди региона уверено держится на публике. Бросается в глаза, что ей не хватает светской жизни. Она активно общается с людьми и явно не хочет сидеть дома. Ирина Текслер — первая леди нового формата, такой в Челябинске еще не было. Элиты связывают с супругой губернатора свои амбиции на потерянное при прежней власти ощущение столичности.

Мотовилов хочет вернуться в исполком «ЕР»

Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Заксобрания Челябинской области Александр Мошаров развил гиперактивность в «Единой России». Как предполагают его однопартийцы, народный избранник сильно боится за свое будущее в случае перехода спикера ЗСО и лидера регионального отделения «ЕР» Владимира Мякуша. Инсайдеры говорят, что Мотовилов хочет вернуться на пост руководителя регионального отделения партии, который он занимал во времена Михаила Юревича на посту главы области. При этом в разговорах с коллегами он козыряет тем, что входил в выборный штаб губернатора Текслера.

Алейников может собирать вещи

Вице-мэр Челябинска Владимир Алейников, отвечающий за дорожное строительство, уйдет в отставку в скором времени. По словам инсайдеров, врио мэра Наталья Котова уже не скрывает своего раздражения его работой. Больше всего градоначальника злит, что ее заместитель никак не может наладить жесткий контроль над качеством дорожных работ, а о недоделках она узнает быстрее от общественников, чем от самого Алейникова.

Селещук и Мительман инспектируют санузлы

Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что Сергей Селещук и Илья Мительман, сохранившие места в гордуме Челябинска, постоянно находятся в мэрии. Даже были замечены за осмотром туалетов. Наблюдатели сделали вывод, что оба они претендуют на штатные должности в думе нового созыва и сейчас выясняют, в каких условиях будут работать. «Один точно хочет стать первым вице-спикером!» — говорят сплетники. При этом инсайдеры уверяют, что неизвестно, как будет с Селещуком, а Мительману не стоит рассчитывать на руководящую должность в думе. Да и первый вице-спикер обычно занимает апартаменты с собственным санузлом, поэтому, зачем депутатам потребовалось осматривать места общего пользования, непонятно.

Гордума Челябинска будет веселой…

Вадим Ахметов © URA.RU

Будущие депутаты гордумы Челябинска шутят, что новый созыв будет более веселым, чем действующий. В него войдут представитель «Справедливой России» Владимир Корнев и коммунист Эльдар Гильмутдинов. Оба — молодые политики и за словом в карман не полезут, никого, кроме себя, слушать не будут. Депутаты прогнозируют, что редкие бунты действующего пока лидера фракции КПРФ в гордуме Константина Нациевского по сравнению с Гильмутдиновым и Корневым покажутся «цветочками». Впрочем, отмечают наблюдатели, на общую повестку это не повлияет. Абсолютное большинство мандатов окажется у фракции «ЕР», в которую войдут и несколько самовыдвиженцев. А оживить орган местного самоуправления стоит — слишком скучными были прежние заседания.

…и закроет спецсчет

Вадим Ахметов © URA.RU

В гордуме Челябинска говорят, что Контрольно-счетная палата области во время проверки вскрыла серьезные финансовые нарушения. Самое большое — депутаты ежегодно определяли сумму, исчисляемую десятками миллионов рублей, которую тратили по своему усмотрению. Именно из этих денег получал откаты экс-руководитель аппарата городской думы Юрий Чанов. Депутаты гордумы нового созыва намерены прекратить эту практику.

Кланы оставили на районах

Несмотря на то, что в будущей думе Челябинска ни одной политической группировке не дадут большинства, лидеры местных кланов, как рассказывают инсайдеры, выглядят очень довольными. Это связано с тем, что им отдали под контроль райсоветы. Во всяком случае, в пяти из семи райсоветов точно. В Тракторозаводском райсовете политическую власть отдали Борису и Михаилу Видгофам, в Металлургическом — «Молодой гвардии» (считай, что Владимиру Бурматову), в Курчатовском — Илье Мительману. А в Калининском и Советском контроль сохранили те, кого так и называли «калининские» и «советские». По слухам, это вызвано тем, что особой роли в жизни района местные депутатские корпуса не играют, а кланам надо дать возможность потешить свои амбиции, пусть и на таком уровне. Такая мотивация сработала и местные политсоветы «ЕР» даже не стали сопротивляться, когда им дали жесткие вводные согласовать список, одобренный врио губернатора Алексеем Текслером.

«Молодогвардейцы» удивили элиты

Владимир Жабриков © URA.RU

Правда, челябинские элиты ждали, что в Металлургическом районе «молодогвардейцы» депутата Госдумы Владимира Бурматова проявят непослушание. Проигнорируют рекомендации старших товарищей и выдвинут в гордуму только своих людей — а такая возможность у них была. Однако, на удивление многих, «молодогвардейцы» продемонстрировали адекватность и системность. Они приняли тот нужный список депутатов гордумы. По условной квоте «молодогвардейцев» в гордуму пройдут и представитель ЧМК Алексей Баканов, и бывший главврач Михаил Вербитский, который больше человек семьи бизнесменов Евгения и Сергея Вайнштейнов, чем Бурматова. Более того, они согласились с проходом в Думу сразу трех человек из пула депутата Госдумы Андрея Барышева, с которым боролись на выборах.

Вайнштейнам не дали мандат

Вадим Ахметов © URA.RU

В числе тех, кто не получит мандат в гордуме Челябинска, избравшись в Центральный райсовет — экс-министр экономического развития региона Татьяна Кузнецова. При этом никто не сомневался, что бизнес-семья Вайнштейнов, в чьих структурах теперь работает Кузнецова, договорится обо всем. По слухам, экс-министр даже рассчитывала занять в думе должность председателя комиссии по бюджету и налогом. То, что Кузнецову оставили на районном уровне, стало для Вайнштейнов неприятным сюрпризом. И уже мало кто верит в слухи о близости Вайнштейнов к руководству области и города.

Капкова нацелилась на пост Комиссарова

Вадим Ахметов © URA.RU

Исполняющая обязанности председателя прогубернаторского движения «За возрождение Урала» Юлия Капкова нацелилась на пост руководителя регионального ресурсного центра для социально ориентированных некоммерческих организация (СОНКО), который сейчас занимает Михаил Комиссаров. Его структура занимается распределением грантов. Ресурсный центр — весьма влиятелен среди общественных организаций. А с ЗВУ непонятно, что будет. Движение возглавлял каждый последующий губернатор со времен его основания в 1994 году под выборы Петра Сумина. Однако избранный глава региона Алексей Текслер не стал опираться на ЗВУ на своих выборах. И уже понятно, что движение возглавит кто-то другой. Это означает потерю большой части финансирования. А ресурсный центр — живая и влиятельная организация с большим бюджетом. Говорят, что Капкова ищет выходы на руководителей области, чтобы продвинуть свою кандидатуру на должность начальника этой структуры.

Между митрополитом и муфтием «пробежала черная кошка»?

Вадим Ахметов © URA.RU

Во время празднования в Челябинске дня города 7 сентября произошло любопытное событие. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий (Андрей Петров) отказался участвовать в прямом эфире местного телеканала вместе с муфтием Челябинской и Курганской областей Ринатом Раевым. Каждый священнослужитель поздравил горожан с праздником отдельно. Неизвестно, то ли между ними «пробежала черная кошка», то ли митрополит решил, что неуместно находиться в студии с региональным лидером второй конфессии, но без представителей иных религий.

Жилин собрал «тайную вечерю»…

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин, ушедший в отставку по требованию врио губернатора Алексея Текслера, сдаваться не собирается. В городе говорят, что он собрал на тайное совещание тех депутатов горсобрания, что его всегда поддерживали, даже когда к работе мэрии были замечания. По слухам, Жилин просил их блокировать кандидатуру в мэры, которая будет предложена Текслером, и продвигать в градоначальники спикера горсобрания Алексея Карюкова, который сейчас работает в статусе «и.о.» главы Златоуста. По сообщениям инсайдеров, несколько депутатов, хотя и получили приглашение, на «тайную вечерю» не пошли. А кое-кто просто шокирован вводными Жилина и говорит, что «воевать с Текслером» не собирается.

…и посылает проклятия

А еще рассказывают, что, потеряв власть, экс-мэр Златоуста после отставки стал проявлять некоторую неадекватность. К примеру, Вячеслав Жилин стал писать SMS-сообщения некоторым руководителям областного правительства, которых считает виновными в своих бедах. Текст сообщений сумбурные, но все заканчиваются тем, что «время еще все покажет». Примерно такие же сообщения он оставляет в соцсетях. В городе говорят, что после отставки Жилин, якобы, прост увлекся спиртным и пишет подобное в нетрезвом виде.

Инсайды Тюменской области

Тюменский губернатор готовит серьезные кадровые решения…

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В курилках Желтого дома шепчутся, что губернатор Александр Моор неспроста затеял серию поездок по районам Тюменской области ближе к концу года. Глава региона не только оценивает успехи в сборе урожае и развитии муниципалитетов, но и приглядывается к руководителям местных администраций и обсуждает с ними итоги выборов. «Моор с момента избрания вел себя с главами районов подчеркнуто вежливо и осторожно. Но скоро будет опубликован очередной рейтинг муниципалитетов, и несколько голов могут полететь. Так же мягко и без лишнего шума», — говорят сплетники.

… и одно из них почти готово

По слухам, первым кандидатом на выход на пенсию считается глава Омутинского района Виктор Воллерт. Якобы им очень недовольна партийная элита региона. На прошедших 8 сентября в районе выборов в сельские думы два из трех кандидатов от «Единой России» проиграли своим конкурентам. «Такого обычно не прощают. Тем более, возраст и здоровье главы предполагает уход на пенсию», — говорят слухмейкеры.

Другие сплетники уточняют, что губернатор Александр Моор известен своим независимым взглядом на вещи и может не пойти на поводу у партии. «Он оценит все заслуги Воллерта и примет объективное решение», — говорит собеседник.

Директора департамента экономики не назначили из-за принципов губернатора

Елена Федорова © URA.RU

В правительственных курилках болтают, что нового директора департамента экономики Тюменской области до сих пор не назначают из-за кадровой политики губернатора Тюменской области Александра Моора. «Глава региона всегда очень внимательно относится к кадровым вопросам и принимает решения, только взвесив все за и против. И этого правила сейчас придерживаются во всем правительстве», — рассказывают слухачи. Пост директора, напомни, стал вакантным в середине августа. Ранее его занимала Ольга Простнева. И пока не просочились даже фамилии возможных кандидатов на ее место.

Бизнес бывшего сопредседателя ОНФ пошел под откос

В высоких кабинетах активно обсуждают, что бизнес главы «Тюменнефтеспецтранса» Евгения Семеняко пошел под откос сразу же после того, как он покинул пост сопредседателя тюменского штаба ОНФ. На днях ему пришлось закрыть ресторан «Почта» на Республике, 12. По словам инсайдеров, владелец помещений, застройщик «Страна Девелопмент», попросил заведение «съехать» в кратчайшие сроки. «После того, как стало известно об уходе Семеняко из политики, владельцы строительной компании решили стрясти с него побольше денег и подали в суд на крупную сумму», — шепчутся слухачи. Помещение, где ранее был ресторан, выставили на продажу за 8 млн рублей. Так ли это, остается только гадать.

Ряженый полковник планирует стать лидером местных коммунистов

Ткачук Дмитрий © URA.RU

В высоких кабинетах посмеиваются, что вдохновленный вторым местом на довыборах в облдуму Анатолий Княжев намерен «закрепить свой успех» и возглавить список коммунистов на выборах в региональный парламент в 2021 году. «Он считает, что теперь самый популярный в партии, а депутату Тамаре Казанцевой на следующих выборах уже ничего не светит», — забавляются инсайдеры. Позиция центрального аппарата КПРФ по данному вопросу не известна.

В поликлинике «с плакатом» продолжение скандала

В среде медицинских работников обсуждают продолжение августовского скандала в поликлинике №4 в Тюмени. Тогда неизвестный вывесил прямо на двери взрослого отделения плакат с претензиями в сторону руководства и с лозунгом «Рабочие — не животные!» «Администрация разослала по всем врачам письмо с призывом „сдаваться“ — мол, выскажите свое недовольство в лицо. При этом руководители открыто заявляют, что виновник будет наказан», — говорят слухачи. Тем не менее, автор послания так до сих пор и не найден.

Главу оппозиции могут сместить из-за выборов

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Над эсером Владимиром Пискайкиным сгущаются тучи, шепчутся слухачи. По их информации, депутат облдумы от коммунистов Тамара Казанцева намерена поднять вопрос о его смещении с должности неформального лидера оппозиции. Причиной, по их словам, стало выдвижение «перебежчика из коммунистов» Максима Карпикова на выборы от «Справедливой России». «Если Казанцева поднимет этот вопрос, шансов остаться на месте у Пискайкина не много. Ее точно поддержит ЛДПР, которая и ранее была против его выдвижения на этот пост, а у справедливороссов в думе всего два голоса», — отмечают инсайдеры.

Крупнейший застройщик может уйти с рынка

В кулуарах правительства шепчутся, что семья Юрочкиных, владельцев одного из крупнейших застройщиков Тюмени «Сибстройсервис», может уйти из строительного бизнеса. «Они не рассчитали своих возможностей, начали возводить завод железо-бетонных панелей и поняли, что „не потянут“. Из-за изменений на строительном рынке вся стратегия развития слетела, а силовики ждать не будут», — отмечают слухачи. По их словам, теперь у властей есть очередная головная боль — что делать с заводом, который уже получал субсидии на развитие. Впрочем, это могут быть лишь версии недоброжелателей.

Единороссы одобрили последние выборы

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В политических кулуарах шепчутся, что в «Единой России» позитивно восприняли итоговый результат гендиректора «Мостостроя-11» Николая Руссу на прошедших выборах в облдуму. «В партии считают, что 45% — отличный результат для нынешних политических условий. И если бы на выборы пошел все-таки гендиректор АО „Транснефть — Сибирь“ Виктор Бронников, который снялся в последний момент, он бы не смог обеспечить такой процент из-за низкой узнаваемости», — сообщают слухачи.

Горицкий заинтересовался политической карьерой

В кабинетах чиновников ходит слух, что депутат тюменской облдумы и местный миллионер Дмитрий Горицкий начал переписывать свой бизнес на родственников. «Началось это еще в мае, сейчас из десяти компаний на нем остались только семь. Поговаривают, что он нацелился на серьезную политическую карьеру», — отмечают слухачи. Ранее тюменская областная дума одобрила единоросса Дмитрия Горицкого на депутатскую ставку, за которую экс-глава «Запсибкомбанка» будет получать зарплату.

Главу парламентской фракции сватают в Москву

Дмитрий Ткачук © URA.RU

В кулуарах тюменской облдумы все чаще поговаривают, что глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Глеб Трубин пакует чемоданы для переезда. Но не в Екатеринбург к Олегу Чемезову, на дочери которого он женат, а Москву. По слухам, Трубин довольно успешно зарекомендовал себя в работе палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ, и может продолжить карьеру в правлении этого органа. «Так и из партии уйдет», — шутят инсайдеры.

Тюменских общественников обвинили в присвоении чужих заслуг

Сплетники из региональной власти недовольны тем, как тюменский штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) пиарится на заслугах правительства. Якобы руководство ОНФ приписывает себе заслуги в любых позитивных изменениях в регионе — вроде как все проблемы решаются после того, как активисты обратят внимание на них. «Ну ладно, допустим свалку какую-то их обращение убрать помогло. Но приписывать себе заслуги в строительстве школы или моста — это уже слишком», — недовольно морщатся слухачи.

Бывшему главе облсуда пророчат новый пост

Николай Бастриков © URA.RU

Рассказывают, что экс-главный судья Тюменской области Анатолий Сушинских будет претендовать на пост главы региональной общественной палаты. Ее нынешнему руководителю Геннадию Чеботареву пророчат статус кандидата от «Единой России» в депутаты Государственной думы в 2021 году. «Тут еще имеет место и своеобразное профессиональное лобби. Чеботарев — юрист, и лучшего преемника, чем Сушинских ему не найти», — утверждают сплетники.

В Общественной палате готовится отставка

Говорят, что дни известного экоактивиста Альберта Фахрутдинова на должности главы экологической комиссии региональной Общественной палаты сочтены. «Власти не простили ему резких высказываний в свой адрес. Не прошел незамеченным и протест Фахрутдинова против застройки лога реки Тюменки, где возведут общежитие ТюмГУ», — уверяют слухмейкеры. А вот на место Фахрутдинова активно сватают нынешнего главу общественного совета при департаменте недропользования и экологии Тюменской области Александра Чернышева. «Этот посговорчивее будет», — посмеиваются слухачи.

Инсайды ХМАО

Один из югорских мэров получит пост вице-губернатора Югры

Инсайдеры в югорском правительстве шепчутся, что в ближайшее время одного из градоначальников округа готовят к повышению. «Неизвестно, кто именно из югорских мэров зайдет в правительство, в данный момент об этом знает только губернатор Наталья Комарова. Но произойдет это уже в ближайшем будущем», — судачат сплетники.

Югру ждет всплеск активности чиновников-стримеров

В правительстве ХМАО поговаривают, что губернатор Югры Наталья Комарова высоко оценила эффект от общения с югорчанами онлайн, чем она сама постоянно занимается через свой Instagram, который уже насчитывает более 26 тыс. подписчиков. «Комарова постоянно напоминает подчиненным, она даже она находит время лично отвечать на вопросы людей, и что делает это, даже находясь в отпуске. Добавляя, что уже провела ряд встреч по запросу своих подписчиков», — рассказывает источник. Слухач обратил внимание и на то, что оклик на онлайн Комаровой настолько большой, что, якобы, Губернатор дала негласное распоряжение всем руководителям департаментов выходить в прямой эфир в соцсетях и общаться с жителями. Одним из первых на такую просьбу отреагировал директор депздрава Андрей Добровольский, проведя стрим, где общался с югорчанами.

Главе сургутского района на выборах не помогли даже политтехнологи

Алексей Андронов © URA.RU

Ходят слухи, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой разочарован результатами прошедших выборов в муниципалитете, даже несмотря на привлечение к избирательной кампании команды уральских политтехнологов. Кандидат от районной администрации на выборах главы поселка Нижнесортымский Лаврентий Лобазов набрал меньше голосов принципиального противника Трубецкого — Петра Рымарева. «Теперь в Сургутском районе три оппозиционных главы — в Нижнесортымском, а также в Сытомино и Локосово, где в прошлом году победу одержали коммунисты. Все они крайне несговорчивы в общении с районной мэрией», — перешептываются слухачи.

Utair в очередной раз просит у Комаровой денег

Игорь Меркулов © URA.RU

В югорском правительстве поговаривают, что генеральный директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов планирует в очередной раз обратиться к губернатору Наталье Комаровой за дополнительной финансовой помощью. «О какой именно сумме может идти речь, пока непонятно. Известно, что аргументировать необходимость дополнительного транша Мартиросов будет за счет изменения маршрутной региональной сети, в которой стало больше удобных для югорчан рейсов», — судачат инсайдеры

Нефтяной генерал вмешался в выборы в Сургутском районе

Говорят, что в единый день голосования в поселок Нижнесортымский, который находится в Сургутском районе, приезжал генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. Официально его визит был приурочен к посещению нефтегазодобывающего управления корпорации, которое находится на территории населенного пункта. Однако наблюдатели считают, что приезд Богданова повлиял явку и результат выборов в поселке: «Сургутнефтегаз» в конфликте чиновников Нижнесортымского с мэрией Сургутского района занял позицию поселковых властей. «Действующий глава Петр Рымарев смог переизбраться на своем посту, Нефтяники наглядно показали, что именно они контролируют политическую ситуацию в Нижнесортымском и не опираются на мнение районной администрации», — считают сплетники.

Окружной депутат «вычисляет по IP» своих критиков

Александр Кулаковский © URA.RU

Слухачи рассказывают, что депутат окружной думы Сергей Елишев крайне внимателен к тому, что о нем пишут в соцсетях. «Доходит буквально до истерик. Он может всех на уши поднять, чтобы вычислить телефон человека, который его критикует. В итоге дозванивается, пытается оправдаться, убеждает, какой он молодец и просит удалить негативный комментарий», — рассказывает источник.

Главы районов тоже хотят зарабатывать больше

Инсайдеры из правительства рассказывают, что после победы Нижневартовского района в окружном конкурсе, по итогам которого вотчина Бориса Саломатина получила 7 млн рублей, главы других районов, якобы, всерьез задумались о мусорной реформе. «О ней все говорят, кто-то даже что-то делает, но получается, в основном, не очень. И вот посмотрели главы районов на то, что на исполнении законов можно зарабатывать и удивились. Теперь просят еще конкурсы проводить и готовы доказать, что у них тоже с мусором все в порядке», — ерничает источник.

Чиновники боятся детектора лжи

Екатерина Сычкова © URA.RU

Источники в администрации Сургутского района судачат, что местные чиновники могли поспособствовать поломке детектора лжи, о которой рассказал недавно глава района Андрей Трубецкой. «Понятно, что никто молотком его не разнес, но сам факт того, что они могут попасться на вранье — очень всех напрягал. Потому что после таких тестирований, обычно, человек уходит либо сразу, либо скоро», — рассказывает информатор. Впрочем, добавляет собеседник, детектор лжи все равно скоро починят, а значит можно ждать отставок.

Из-за проблем с работодателем, с работы ушел видный эколог

Инсайдеры рассказывают, что на фоне скандала вокруг сургутского завода стабилизации конденсата (ЗСК) (принадлежит «Газпром переработке»), где прокуратура нашла выбросы метанола, свой пост, якобы, покинул начальник отдела охраны окружающей среды сургутского ЗСК Олег Носов. «Скорее всего это связано с двумя вещами: во-первых, случилось загрязнение, с которым его отдел не справился. Во-вторых, Носов допустил то, что о случае стало известно общественности. Такого в „Газпроме“, видимо, не прощают», — предполагает информатор.

Инсайды ЯНАО

Губернатор Артюхов взбодрил мэров…

Владимир Жабриков © URA.RU

Совет глав, на котором губернатор Ямала Дмитрий Артюхов недвусмысленно намекнул о необходимости увольнения замглавы Приуральского района Тимура Толстова, дал повод мэрам для беспокойства. Глава региона дал понять чиновникам, что тот, кто не готов качественно выполнять задачи, будет уволен. По информации источника «URA.RU», многие мэры поехали домой, замотивированные на работу. «Большинство из глав с подобными проблемами еще не сталкивались. Появилась дополнительная мотивация. Сейчас они начнут торопить подрядчиков, чтобы те закончили все ремонтные работы раньше обещанного срока», — отметил собеседник.

…а потом остановил их панику

Вячеслав Егоров © URA.RU

Совет глав с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым стал также показательным в плане будущего трех ямальских мэров — Ивана Кононенко (Салехард), Марины Тресковой (Лабытнанги) и Алексея Романова (Ноябрьск). В октябре их контракты истекают и начнется конкурс по отбору кандидатов на замещение должности глав городов. По информации источника «URA.RU», все три градоначальника на встрече в Салехарде смогли укрепить позиции. «Трескову похвалили за благоустройство города и продуктивное общение с населением. Кононенко и Романов выглядели очень уверенно, и к ним претензий практически не было. Есть уверенность в том, что вся тройка сохранит свои позиции после октября», — заверил источник.

Другой инсайдер поясняет: «Совет глав не показатель. Решение по мэрам уже принято. И знает о нем ограниченный круг людей. Но слухов об отставках ходит масса, поэтому в мэриях начинается паника. Артюхов как грамотный руководитель эту панику прекратил и дал понять, что можно работать спокойно. Пока».

Чиновники напряглись из-за заявления Артюхова

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил ямальцам, что принял решение расселить миллион квадратных метров аварийного жилья в округе. Люди, конечно, обрадовались этому заявлению, а вот чиновники напряглись. «Это значит, что за стройками будет пристальное внимание. А требует губернатор жестко, придется работать на износ. Иначе и в отставку можно уйти. Особенно напрягся зам по строительству Андрей Воронов», — говорят в правительственных курилках.

Прокурор перестал подписывать документы

Вячеслав Егоров © URA.RU

Если верить слухачам, то прокурор Ямала Александр Герасименко, ожидающий своей отставки, перестал подписывать документы. «Все ждут отставки прокурора. И на днях Герасименко даже перестал подписывать бумаги. В ведомстве все в растерянности, когда же пройдет этот период турбулентности и решатся кадровые вопросы», — болтают слухачи. Так ли это, остается гадать.

Мэра Салехарда устроит слабый спикер гордумы

После выборов нового состава думы Салехарда, в которых 20 из 21 мандата достались «Единой России», начинается пора согласования председателей дум. Источники «URA.RU» в окружной столице отмечают, что наиболее вероятным кандидатом на кресло спикера является Владимир Мартынюк, который занимал это место в прошлом созыве. «Сильная дума не нужна, поэтому ничего не делающий спикер, читающий по бумажке даже самые элементарные фразы, всех устраивает. Опять же, на его фоне глава администрации Иван Кононенко выглядит более выигрышно», — отметил собеседник. Обсудить кандидата на пост спикера единороссы смогут уже в субботу на городской партийной конференции.

В ЛДПР ждут кадровых перестановок

Слухачи отмечают, что партия ЛДПР на фоне других оппозиционеров довольно успешно выступила на выборах 8 сентября. Однако по некоторым территориям есть вопросы. «Возможна смена координаторов в некоторых муниципалитетах. Особенно много вопросов по Ноябрьску», — рассказывает источник в мэрии города.

Оглашение итогов выборов на Ямале затянули из-за Москвы

Вадим Ахметов © URA.RU

Итоги голосования 8 сентября на Ямале, в отличии от других регионов стали известны только утром 9 сентября, хотя все бюллетени были подсчитаны намного раньше. Если верить слухам, окружной избирком не давал результаты оппозиции из-за распоряжения из Москвы. «Им (членам комиссий, — прим. ред.) сказали не публиковать и не сообщать о результатах голосования до 4-5 утра. Об итогах не узнали не только ямальцы, но и политические партии, которые участвовали в голосовании», — рассказал свою версию инсайдер.

Оппозиция может покинуть Ямал

Вячеслав Егоров © URA.RU

Если верить злым языкам, на Ямале могут упразднить отделение «Справедливой России». По итогам выборов, прошедших 8 сентября в округе, местные эсеры не смогли взять ни одного мандата в гордумах и на довыборах в Заксобрание ЯНАО. Слухачи считают, что в неудачах повинен руководитель ямальского отделении партии Валерий Степанченко. «Федералы» не должны оставлять это просто так. Надо или закрыть отделение, либо со Степанченко серьезно поговорят», — отмечают инсайдеры.

Ямальские коммунисты готовятся к новым выборам

Игорь Меркулов © URA.RU

Коммунисты Ямала продолжают возмущаться итогами выборов в городах, где их якобы могли лишить голосов. Своим недовольством партийцы делятся не только с сотрудниками следственных органов, но и в социальных сетях. Ежедневно лидеры коммунистического движения находят повод для критики избирательной системы. По информации собеседников «URA.RU», несмотря на публичные высказывания, ямальская КПРФ довольна вторым местом на выборах в окружной парламент и двумя мандатами в Ноябрьске. «Теперь они хотят на волне успеха увеличить свой рейтинг. Видимо, уже подумывают над выборами в следующем году — полностью обновляется состав Заксобрания». — предполагает собеседник.

От ямальского общественника, ставшего депутатом, ждут реальных дел

В Ноябрьске с интересом обсуждают победу общественника Александра Бондарчука, прошедшего в гордуму от КПРФ. По словам слухачей, в городе его хорошо знают, но отношение к нему неоднозначное. Так, во время встречи губернатора Дмитрия Артюхова с горожанами Бондарчук прервал речь ветерана высказыванием своей позиции относительно местной власти. Глава региона сделал замечание общественнику. «Выходка Бондарчука не понравилась и Артюхову, и жителям. Все рассчитывали, что после этого поступка мужчина ни за что не попадет в гордуму», — говорят сплетники. Однако результат оказался иным. Слухачи отмечают, что сейчас за Бондарчуком будут пристально следить, как он проявит себя: «Одно дело ругать власть, а совсем другое — быть этой властью».

Инсайды Пермского края

Губернатору Решетникову в Москве поставили новые задачи

Владимир Андреев © URA.RU

Губернатору Пермского края Максиму Решетникову федеральный центр поставил новые задачи, исполнение которых сулит переход в Москву на повышение, сообщает инсайдер. «Решетникову надо провести или как минимум запустить все оптимизационные процессы в регионе. Он должен внедрить все непопулярные меры и показать существенную экономию бюджета. Только после этого он получит приглашение в столицу», — говорит инсайдер.

Он утверждает, что речь идет в первую очередь про облачные бухгалтерии различных учреждений, сокращение административного аппарата государственных и муниципальных органов, объединение больниц, школ и других бюджетных организаций.

Глава региона на выборах заработал дополнительные очки перед Москвой

Инсайдеры сообщают, что губернатор Пермского края Максим Решетников остался доволен прошедшими муниципальными выборами в Прикамье, потому что смог получить несколько «плюсов» от федерального центра. «Решетникову удалось заработать дополнительные очки. Он хочет, чтобы и оставшиеся две избирательные кампании в сентябре и октябре в объединенных территориях прошли также», — пояснил инсайдер. Он уточняет, что «также» — это значит без скандалов, которые могли бы вылиться на федеральный уровень и каким-либо образом испортить репутацию Решетникова. А вот обеспечить хороший результат «партии власти» должны уже руководители на местах, областные чиновники в них вмешиваться не будут.

Главу пермских единороссов выводят из-под удара силовиков

Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что администрация губернатора Пермского края пытается обелить имя главного пермского единоросса — секретаря регионального отделения партии, депутата гордумы Вячеслава Григорьева. «Большие положительные интервью в различных изданиях, говорят, заказывают не сами партийцы, а сотрудники краевой администрации. Им нужен Григорьев просто потому, что он удобный и исполнительный», — пояснил инсайдер.

Он говорит, что «удобен» секретарь из-за отсутствия у него какого-либо финансового и административного ресурса. «Исполнительной власти выгодно, чтобы он остался у руля партии в регионе, а не стал фигурантом уголовного дела, связанного с хищениями в региональном исполкоме „Единой России“», — дополняет инсайдер.

Министр Сюткин пытается сгладить негатив вокруг уголовного дела

Алексей Глазырин © URA.RU

Министр транспорта Пермского края Михаил Сюткин грамотно использует ситуацию вокруг сноса гаражей под строительство оперного театра. Тем самым, он пытается нивелировать негатив, связанный с возбуждением уголовного дела из-за хищения денег при строительстве зоопарка. «Ситуация с гаражами понятна — там все уже давно решено, но сейчас краевые власти пытаются показать, что им небезразлична судьба тех, кого они сами же лишили имущества», — поясняет инсайдер.

Именно поэтому Сюткин бросил на передовую «тяжелую артиллерию» — заместителя главы минимущества Ларису Ведерникову и руководителя краевого управления капитального строительства Дмитрия Левинского. Такой ход позволит Сюткину убить одним выстрелом двух зайцев — выиграть время и «успокоить» настроения недовольных.

Минздрав Пермского края не справится с протестом врачей

Илья Московец © URA.RU

Минздрав Пермского края пытается подавить медицинский протест, но это лишь усугубит ситуацию. Чиновники избрали тактику морального и психологического давления: недовольным уже указывают на дверь, сказал инсайдер. «Врачам горбольницы №6 открыто сказали, что денег на повышение зарплат нет и не будет. Вместо этого минздрав грозит сократить в больнице количество ставок и койко-мест. Пока на уровне разговоров, но это лишь вопрос времени», — сказал источник «URA.RU». Но врачи сдаваться не собираются и ждут, когда в ситуацию вмешается губернатор Максим Решетников. Но если это ни к чему не приведет, говорит инсайдер, регион просто останется без медпомощи — «кто-то, устав бороться, уйдет в частные клиники, другие поедут работать в соседние регионы».

Из советника главы региона по вопросам здравоохранения делают «злого гения»

Инсайдеры утверждают, что советнику губернатора Пермского края по социальным вопросам (в т. ч. вопросам здравоохранения) Анатолию Зубареву специально приписывают заслуги в продвижении непопулярных идей оптимизации системы здравоохранения. «Таким образом исполнительная власть пытается обелить лично главу регионального минздрава Оксану Мелехову. Якобы это не она является инициатором всех объединений и оптимизаций в системе здравоохранения», — пояснил источник. Он говорит, что правительству выгодно сваливать все на Зубарева, потому что какой может быть спрос с советника, а вот направить весь негатив врачей, медсестер и пациентов на министра можно всегда.

В Чусовом началась подготовка к новым выборам

Александр Кулаковский © URA.RU

В Чусовом началась неофициальная, но от того не менее активная подготовка к предстоящим выборам главы городского округа (новое муниципальное образование было создано в марте). Но составить конкуренцию нынешнему главе района Сергею Белову некому, говорит инсайдер. «Там сейчас нет сильных лидеров. Даже среди тех, кто прошел в думу — практически две трети команда Белова. Достаточного ресурса, чтобы претендовать на победу, у его оппонентов нет», — пояснил источник. Определенное недовольство нынешним руководством у местного населения осталось, но активного протеста (как это было еще пару лет назад) уже нет. К тому же, говорит инсайдер, никто не обладает реальной компетенцией, чтобы продолжить значимые проекты, которые ведет команда Белова, такие как реализация ТОСЭР Чусовой. А это очень важный фактор для такой непростой с экономической и социальной точек зрения территории, как Чусовой.

Глава агентства по туризму и молодежной политике Прикамья не выйдет из отпуска

Поговаривают, что ушедшая больше месяца назад в отпуск руководитель агентства по туризму и молодежной политике Пермского края Елена Соснина так и не выйдет из отпуска. «Соснина сейчас в отпуске без содержания до конца октября или даже ноября. И если она из него выйдет на работу — это будет чудо», — говорит инсайдер. Сообщается, что к Сосниной есть большие вопросы у силовиков, связанных с деятельностью фонда «Содействие — XXI век». «Фонд проверяли, похоже, нашли подписи Сосниной. Ее руководитель — вице-премьер Антон Клепиков в данном случае чист, к нему вопросов, по всей видимости, нет», — уточняет источник агентства.

Данные о ротации глав районов в Перми не подтвердятся

Владимир Андреев © URA.RU

Появившаяся в СМИ информация о горизонтальной ротации глав районов в Перми не имеет смысла, говорит инсайдер. Глава Индустриального района Александр Иванов покинет свой пост после истечения контракта — к нему есть претензии. «В Индустриальном районе много проблем в сфере ЖКХ. Иванов явно засиделся на своем месте, а район не развивается», — говорит инсайдер. Но говорить о том, что его место займет глава Кировского или Дзержинского района не стоит. «Ротация будет, но внутри района. Ко всему прочему главу Кировского района Владимир Хлебников, что называется, на своем месте и пока с обязанностями справляется», — пояснил источник.

Из фонда «Содействие — XXI век» ушли сотрудники, работавшие на краевую администрацию

Анастасия Яковлева free © URA.RU

Сотрудники из администрации края, которые каким-либо образом получали деньги из благотворительного фонда «Содействие — XXI век», разорвали отношения со своим фактическим работодателем (администрацией). Их напугало задержание главврача центра медпрофилактики Марины Друговой. «Люди, которые фактически работали на краевую администрацию, но при этом не были штатными сотрудниками, сейчас всячески отрицают свои связи с краем, — говорит источник. Он утверждает, что некоторые из них на самом деле получали деньги из средств фонда или просто числились в подведомственных учреждениях, а после начавшихся проверок всех «подснежников» убрали. «Но документы-то остались. Вопрос времени — когда силовики или надзорные органы предадут все это гласности», — добавляет инсайдер.

В Коми-Пермяцком округе пройдет еще одно объединение

Кудымкар и Кудымкарский муниципальный округ, который только-только создали на базе муниципального района, планируют объединить до июля 2020 года, сообщают инсайдеры. «Объединить город и округ хотят краевые власти, даже сроки преобразования обозначили», — уточняет источник. По его словам, практически сразу после выборов в округе 27 октября начнут проводить публичные слушания и формально спрашивать мнение людей, проживающих в территориях, чтобы запустить еще одну процедуру преобразования. «Поэтому депутаты, которых выберут в октябре, не проработают даже года. После объединения в Кудымкаре вновь пройдут выборы», — говорит инсайдер.

На Александровском машиностроительном заводе вновь не платят зарплату

Анастасия Яковлева © URA.RU

Рабочие Александровского машиностроительного завода за летние месяцы в полном объеме не получили заработную плату, сообщает источник. «За июль дали вообще какие-то копейки. Кому — две тысячи, кому — пять, кому — девять. После весенней проверки прокурора долги закрыли и тут же начали новые делать», — пояснил инсайдер. Также говорят, что на тех рабочих, которые весной этого года принимали участие в итальянской забастовке, стали оказывать давление, а кто-то и сейчас решил объявить бойкот, перестав выходить на работу. «Люди просили руководство дать хоть какие-то деньги, чтобы собрать детей к 1 сентября, но все без результатов», — поясняет собеседник.

Инсайды Курганской области

Денег снова не хватает

Екатерина Сычкова © URA.RU

Сплетники рассказывают, что 3 млрд допфинансирования, которые попросил врио губернатора Вадим Шумков у главы Минфина Антона Силуанова, почти полностью пошли на погашение долгов муниципалитетов. «На это можно было сотню детсадов в области построить, но пришлось заплатить за отопление и электричество, которые не экономили в муниципалитетах», — объясняют слухачи. По слухам, губернатор сильно недоволен ситуацией и по мэрам, которые плохо экономили, могут быть сделаны оргвыводы.

Шумков побоялся за нравственность детей

10 сентября глава Зауралья Вадим Шумков выложил селфи с курганскими подростками, которых встретил на улице, заметили подписчики главы региона. А через короткое время удалил публикацию. «Наверно, сначала не обратил внимания, что на заднем фоне — реклама алкогольных коктейлей, и решил, что такое фото неуместно», — объяснили сплетники.

Губернатор удивил курганцев

Избранный губернатор Курганской области Вадим Шумков после выборов продолжил активно вести свои страницы в соцсетях. Это приятно удивило многих курганцев, считавших, что открытое общение с жителями региона и публичный отчет перед ними о проделанной работе — всего лишь предвыборный пиар. Кроме того, Шумков уже успел продемонстрировать, что намерен довести до конца оптимизацию «ненужных» чиновников, о которой он неоднократно заявлял в течение года. «В первую неделю после выборов губернатор продемонстрировал, что готов работать так же активно, как и в предвыборную кампанию. Лишь бы этот запал не пропал со временем», — рассуждают в регионе.

Зарплаты замов порежут

Поговаривают, что зарплаты ближайшим соратникам главы региона Вадима Шумков было велено уменьшить. «Дошли жалобы до администрации президента, там возмутились, что дотационный бюджет так щедро тратят», — говорят слухачи. Этим, по их словам, объясняется глобальное обновление пула замгубернатров, которое ждут в ближайшее время. «Не все согласились на понижение доходов», — говорят слухачи.

Деминой светит отставка?

В курганском правительстве заговорили о том, что один из старожилов в руководстве области покинет свой пост. Речь, по слухам, идет о руководителе главного управления соцзащиты Вере Деминой, которой оказалось сложно сработаться с новой командой. «Говорят, уйдет вместе с замом Тамарой Ивановой», — шепчутся за спиной Деминой.

Красные жилеты испортили результат «ЕР»

Игорь_Меркулов © URA.RU

Волонтеры-медики, которые во время выборов губернатора стояли у избирательных участков, испортили результаты для кандидатов от «Единой России», говорят злые языки. По слухам, промах произошел из-за красных жилетов, надетых на волонтеров, которые мерили давление всем желающим. «Многие пенсионеры решили, что это коммунисты позаботились об их здоровье. Нужно было белые жилеты надевать», — отмечают сплетники.

Жилин перейдет в думу

Евгений Жилин, который недавно устроился на работу в правительство начальником отдела по взаимодействию со СМИ, по мнению сплетников, может перейти на другую должность. Слухачи прочат ему место начальника управления спецпрограмм аппарата губернатора. Но есть и такие, кто утверждают, что он через год займет пост руководителя аппарата областной думы — после того как действующий начальник Вадим Задорин выйдет на пенсию.

Исламов ищет пиарщика

Екатерина Сычкова © URA.RU

Поговаривают, что бывший спикер областной думы Марат Исламов ищет себе пиарщика, чтобы начать подготовку к выборам. «Исламов — человек активный, поэтому не сможет без участия в политике несмотря на то, что возраст у него весьма почтенный», -рассуждают слухачи.

Главы муниципалитетов боятся за свои посты

В Зауралье шепчутся, что главы двух муниципалитетов в Щучанском районе, где победителем выборов оказался коммунист Яков Сидоров, теперь сидят как на иголках и боятся, что их отправят в отставку. «А что, если избранный губернатор Вадим Шумков отреагирует резко?» — гадают сплетники.

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