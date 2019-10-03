Решение Зеленского по Донбассу спровоцировало массовый бунт на Майдане

Вечером 2 октября в центре Киева на майдане Незалежности прошла акция протеста против подписания «формулы Штайнмайера», которая вводит особый статус для Донбасса. Собравшие на площади несколько тысяч недовольных украинцев организаторы митинга назвали его лишь предупреждением.
На акции протеста, которая проходила под лозунгами «Нет капитуляции», «Нет плану Путина» и «Одна единая соборная Украина», также присутствовали участники боевых действий в Донбассе и представители националистических группировок. Вскоре тысячная толпа с теми же лозунгами двинулась в сторону администрации президента страны Владимира Зеленского. После большая часть людей начала расходиться
Всего, по данным СМИ, в акции приняли участие несколько тысяч человек, однако организаторы протеста назвали это лишь «предупреждением». Аналогичные акции протеста прошли в Харькове, Львове, Одессе, Виннице, Полтаве и Днепре.
Ранее, как напоминает RT, стало известно, что украинская сторона согласовала «формулу Штайнмайера». По этому документу на Украине в день выборов в ДНР и ЛНР вступит в силу постоянный закон об особом статусе этих территорий. Позже Владимир Зеленский подтвердил положительное решение Киева по этому документу.