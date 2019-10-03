Путин потребовал «не допустить фокусов» с доплатами врачам

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости недопущения «фокусов» с надбавками медработникам. Так, российский лидер в ходе заседания в Кремле поручил проследить за тем, чтобы увеличение оклада медикам не сказалось на уровне компенсационных выплат.
«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты. Чтобы этого фокуса не произошло», — уточнил на посвященном модернизации первичного звена здравоохранения заседании президент Владимир Путин. Он также добавил, что от качества работы в сфере здравоохранения зависят многие параметры. В частности — демография, продолжительность жизни и здоровье нации.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что первичное звено здравоохранения в РФ находится на низком уровне, а жалобы граждан в этой сфере являются обоснованными, напоминает агентство Nation News.