Благоустройством главного парка Кургана займется фирма с одним человеком в штате

Курганцы ждут ремонт ЦПКиО и надеются на появление велодорожек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работы по благоустройству курганского ЦПКиО начнутся лишь в ближайшее время. При этом уже известно о дате окончания работ — 15 октября. Тендер на благоустройство выиграла компания с нулевой прибылью и одним сотрудником в штате.

«В ближайшее время начнутся работы по благоустройству ЦПКиО. Работы идут непросто. Подрядчиков дееспособных крайне мало, а те, кто есть — перегружены чрезвычайно. Несмотря на огромное количество призывов создавать в регионе новые рабочие места, многие подрядчики не могут набрать персонал», — сообщил в Instagram глава региона Вадим Шумков.

Курганцы в комментариях рекомендовали присмотреться к молодежи. «Привлекать студентов из строительного техникума, как практика для них будет. Ребята будут только за подработать», — уверена девушка под ником uliy_2401. Другие отнеслись пессимистично к работоспособности курганцев. «Да где же набрать желающих поработать, вы забыли, что у нас безработица по принципу „работать никто не хочет“. Деньги отовсюду валят — по безработице, пособия всякие», — написала Елена Кузнецова.

По данным сайта госзакупок, тендер на 13,3 млн рублей на благоустройство ЦПКиО выиграла челябинская компания ООО «ПаруйрСтрой» с нулевой прибылью и одним сотрудником в штате. Ее заявка была единственной. Комиссия департамента финансов и имущества администрации Кургана признала ее соответствующей требованиям закона. Центральный парк не ремонтировался в Кургане более 50 лет.