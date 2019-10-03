В Ливии погибли 15 наемников ЧВК «Вагнер» с Урала

Точное число россиян, погибших на войне в Сирии, неизвестно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стали известны имена некоторых россиян, погибших в гражданской войне в Ливии, официального участия в которой Россия не принимает. Точное число погибших не установлено, но известно, что часть из них — наемники ЧВК «Вагнер» с Урала.

В начале сентября в арабоязычном Twitter появилось сообщения о том, что во время авианалета на здание оперативного штаба хафтаровцев были убиты семеро наемников ЧВК «Вагнер», пишет «Медуза». При этом первая информация о потерях поступила в Свердловскую область только в конце сентября. «По отряду ЧВК отработала авиация Правительства национального согласия, которое воюет против Хафтара», — цитирует издание своего собеседника, бойца ЧВК «Вагнер».

Сообщается, что руководитель уральского отделения «Союза добровольцев Донбасса» Максим Хлопин подтвердил «Медузе» информацию о двух погибших — екатеринбуржцев Артема Невьянцева с позывным «Халк» и Игната Боричева.

По информации собеседников «Медузы» потери российских наемников в Ливии оцениваются в диапазоне от одного до трех десятков с лишним человек. Как сообщил один источник, всего из Свердловской области погибли 15 человек, а со всей страны — 35. При этом боец «Вагнера» сообщил, что речь пока идет о шести подтвержденных смертях в УрФО, а всего — о 10-15 погибших. Также сообщается, что тела погибших доставят в Россию только в конце октября.