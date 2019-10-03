Освещенную разметку видно за 150 метров Фото: департамент информполитики Свердловской области

новость из сюжета Национальные проекты

На Полевском тракте в Свердловской области впервые заработала экспериментальная проекционная дорожная разметка. Она высвечивается на дороге с помощью трех светодиодных проекторов с цветными фильтрами.

Проекторы разместили над нерегулируемым пешеходным переходом. «В рамках национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ мы применили инновационные технологии на 12 пешеходных переходах, расположенных на региональных дорогах», — рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев. Для установки проекционного оборудования выбрали потенциально опасные для пешеходов места. Если эксперимент окажется удачным, то такую же «светящуюся» разметку сделают на других дорогах с интенсивным движением.

«Разметка является альтернативной и дополняет традиционную, выполненную термопластичными материалами. В неблагоприятные дорожные условия, в снег, дождь, грязь, ее видно с расстояния более 150 метров», — отметил начальник управления автомобильных дорог региона Вячеслав Данилов. По его словам, новая технология должна доказать свою эффективность зимой, когда на переходах нет возможности восстановить стершийся термопластик.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в стране до 2024 года. Его основные цель — вдвое сократить число аварийно-опасных участков и снизить смертность в результате ДТП до трех человек на 100 тысяч населения.