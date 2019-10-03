Школьники окунули головой в унитаз солиста детского ансамбля Ильи Резника

Над школьником начали издеваться после прихода новой классной руководительницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученики московской школы окунули головой в унитаз семиклассника, солиста детского ансамбля Ильи Резника «Маленькая страна». Видеоролик с издевательствами над мальчиком распространен по социальным сетям. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает telegram-канал «Подъем», об издевательствах над мальчиком в школьном туалете сообщила гендиректор Музыкального театра Ильи Резника Ирина Романова. По словам родителей пострадавшего, проблемы в школе у ребенка начались с приходом новой классной руководительницы. «У нас стали появляться двойки за двойками, к нам, к родителям, поменялось отношение», — рассказал LIFE отец мальчика. А по словам матери ребенка, классная руководительница сказала школьнику передать родителям, что больше он никогда не будет ходить на концерты и репетиции.

По факту издевательств над ребенком в московской школе №1536 Следственный комитет возбудил уголовное дело о побоях. В Департаменте образования и науки Москвы сообщили, что по данному факту проводится проверка и в отношении виновных будут приняты соответствующие меры. Сейчас, по словам директора школы, с мальчиками и их семьями работают социальный педагог и школьный психолог.