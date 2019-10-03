Спикером земсобрания Пермского района стал человек из окружения главы

Николай Коцофан ранее работал в аппарате администрации Пермского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спикером земского собрания Пермского района избран Николай Коцофан. Депутаты проголосовали за него единогласно, сообщили «URA.RU» в аппарате земсобрания. Первое пленарное заседание вновь избранного представительного органа состоялось в четверг, 3 октября.

«Из 15 депутатов 15 поддержали кандидатуру Николая Коцафана», — уточнила управделами аппарата главы и земсобрания Пермского района Виктория Лаптева. Николай Коцофан окончил юридический институт МВД РФ, несколько месяцев возглавлял отдел полиции Пермского района.

В структуре райадминистрации Коцофан являлся заместителем главы администрации Александра Кузнецова по вопросам безопасности. Выборы депутатов в земсобрание Пермского района состоялись в единый день голосования, 8 сентября. Большинство в нем получили сторонники Александра Кузнецова.