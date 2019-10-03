Власти Кургана увеличивают расходы на празднование Нового года

На установку ели и ледовые фигуры город потратил 4 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана начали обсуждать концепцию празднования Нового года. Сумму затрат пока не раскрывают, но обещают, что их будет не меньше, чем в прошлом году. Пост о подготовке к празднику разместил глава Кургана Андрей Потапов «ВКонтакте».

«Сегодня, к примеру, подробно остановились на праздничном оформлении города — вопросов еще, конечно, много — будем отрабатывать», — написал Потапов. Праздничные ели появятся во всех микрорайонах города, в том числе, и в Восточном — в обновленном сквере Пичугина.

«На площади будет много всего интересного. Сумма, которую город потратит на празднование Нового года обсуждается, но она будет не меньше, чем в прошлом году. Стоит учитывать, что нужно установить ель еще в одном микрорайоне», — уточнила корреспонденту «URA.RU» руководитель пресс-службы администрации города Елена Бессонова.

В 2018 году на установление ели на площади Кургана и оформление ледового городка власти города потратили около 4 млн рублей. В отличии от предыдущих праздников, ко встрече 2019 года на Центральной площади был залит каток и установлен прокат коньков.