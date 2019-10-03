В Югре госслужащий организовал криминальный синдикат

Взятками от проверок инспектор пожнадзора не ограничился Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Сургуте под домашний арест помещен экс-сотрудник госпожнадзора, который брал взятки, а потом вместе с одним из коммерсантов занимался вымогательством денег у других бизнесменов. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых структурах.

Бывший инспектор пожарного надзора попал в поле зрения силовиков, когда еще работал на госслужбе. Он получал взятки и закрывал глаза на нарушения пожарной безопасности во время проверок. Продолжил он нарушать закон и когда уволился из МЧС. «Обвиняемый с подельником-коммерсантом, который раньше давал ему взятки, вместе занялись преступной деятельностью. Они начали участвовать в аукционах и демпинговать на них, вымогая деньги у других участников. Если фирмы соглашались заплатить, то злоумышленники покидали торги. В общей сложности, бывшему инспектору пожнадзора удалось заработать больше двух миллионов рублей», — сообщил инсайдер.

Он также добавил, что сейчас обвиняемый по решению суда помещен под домашний арест. Уголовное дело возбуждено по двум статьям уголовного кодекса РФ — получение взятки и коммерческий подкуп. Подельнику обвиняемого инкриминируется еще и дача взятки должностному лицу.