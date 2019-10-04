В Зауралье судят подполковника МЧС, забиравшего деньги подчиненных

Константина Кондратова обвиняют в нескольких преступлениях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кетовском районном суде Курганской области 4 октября начинается судебный процесс над подполковником МЧС Константином Кондратовым (ранее занимал должность руководителя пожарной лаборатории), который присваивал зарплаты и премии подчиненных, а также совершил другие преступления. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в районном суде.

«Судебное слушание назначено на 9:00, судья Владимир Балакин», — уточнил представитель суда.

Ранее «URA.RU» сообщало подробности дела, которое было расследовано с помощью сотрудников регионального УФСБ. Согласно материалам следствия, Кондратов обвиняется в том, что незаконно брал деньги со своих подчиненных и лоббировал интересы коммерческих фирм, которые занимались пожарными сигнализациями. Предприимчивый подполковник МЧС также продал купленную для офиса бумагу на сумму в несколько десятков тысяч рублей.