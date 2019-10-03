В правительстве ХМАО определились, когда все чиновники заведут аккаунты в соцсетях

У всех членов регионального правительства ХМАО должны появиться аккаунты Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Все члены правительства ХМАО в течение октября должны будут завести аккаунты в социальных сетях и заниматься их наполнением. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте внешних и общественных связей.

«В настоящий момент в социальных сетях представлены официальные страницы первого заместителя губернатора Алексея Шипилова, заместителей губернатора Николая Милькиса, Всеволода Кольцова, Юрия Южакова, Анатолия Уткина. Планируется, что в течение октября все региональное правительство будет онлайн в социальных сетях», — резюмировали в депсвязей. Там также добавили, что чиновникам рекомендовано публиковать в неделю не меньше 3.-5 постов. Причем использовать разные форматы — тематические посты, опросы, сториз, он-лайн-трансляции.

Источник «URA.RU» в окружном правительстве отметил, что пока больше всего внимания аккаунту в Instagram уделяет первый замгубернатора Шипилов. «Он чередует личный и профессиональный контент и отбивает событийную повестку. Милькис раньше уделял внимание Facebook, сейчас тоже переключился на Instagram. Новичками в этой социальной сети оказались три остальные заместителя главы региона. Они пока делают там первые шаги, у Южакова, например, пока еще нет постов», — сообщил инсайдер.

Ранее «URA.RU» сообщало, что весной аккаунт в Instagram появился у губернатора Югры Натальи Комаровой. Она часто использует соцсети для получения обратной связи от жителей.