У пермяков стали чаще выявлять рак на ранней стадии

Онкозаболевания пермяков выявляют на ранней стадии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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У жителей Прикамья стали чаще выявлять онкозаболевания на ранней стадии. Это стало возможным благодаря ранней диагностике заболеваний. Сейчас в краевых поликлиниках работают 235 кабинетов ранней диагностики, больше половины из них — открыты в текущем году.

«Благодаря развитию онкологической службы в Прикамье, доля злокачественных образований, выявленных на ранних стадиях, увеличилась на 1% по сравнению с прошлым годом, а также снизилась очередь ожидания химиотерапии», — пояснили «URA.RU» в краевом минздраве.

Система выявления и лечения болезни состоит из трех уровней, первый — кабинеты раннего выявления и первичный прием у врача. Второй — межтерриториальные онкоотделения (дневные стационары). Третий — помощь оказываемая в Пермском краевом онкодиспансере и краевой детской клинической больнице.

Работа ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Персонал медучреждений проходит аккредитацию, закупается необходимая медтехника и лекарства. Всего в текущем году в кабинетах раннего заболеваний осмотрено 150 тыс жителей Прикамья.