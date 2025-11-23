Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В центре Перми уничтожили щиты фотовыставки

В Перми неизвестные вандалы повредили щиты фотовыставки
23 ноября 2025 в 14:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Перми разрушили щиты фотовыставки «Сила быть рядом»

В Перми разрушили щиты фотовыставки «Сила быть рядом»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Перми повреждены информационные щиты фотовыставки «Сила быть рядом». Об этом сообщает телекомпания «Ветта».

«В центре Перми вандалы продолжают уничтожать фотовыставку „Сила быть рядом“, посвященную детям-сиротам. Сегодня уничтожен еще один щит», — сказано в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел у Театра оперы и балета.

Фотовыставка посвящена детям-сиротам, а ее инициаторами выступили представители благотворительной организации «Солнечный круг». На баннерах были изображены подопечные организации и их наставники. Отмечается, что щиты сильно повреждены.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал