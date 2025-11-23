В центре Перми уничтожили щиты фотовыставки
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В центре Перми повреждены информационные щиты фотовыставки «Сила быть рядом». Об этом сообщает телекомпания «Ветта».
«В центре Перми вандалы продолжают уничтожать фотовыставку „Сила быть рядом“, посвященную детям-сиротам. Сегодня уничтожен еще один щит», — сказано в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел у Театра оперы и балета.
Фотовыставка посвящена детям-сиротам, а ее инициаторами выступили представители благотворительной организации «Солнечный круг». На баннерах были изображены подопечные организации и их наставники. Отмечается, что щиты сильно повреждены.
