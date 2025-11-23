Пьяный пермяк угрожал взорвать жилой дом и напал на полицейского

В Перми мужчина выпил алкоголь, после чего позвонил в экстренные службы и сообщил, что намеревается взорвать многоквартирный дом. В действительно он не собирался этого делать и напал на полицейского. В итоге пермяк оказался на скамье подсудимых. Копия решения Кировского районного суда имеется в распоряжении URA.RU.

«К мужчине, проживающем в Кировском районе, 26 мая приходили гости. Они вместе распивали алкоголь. Когда гости ушли, пермяк выпил лекарства, а после этого позвонил в единый диспетчерский центр и сказал, что сейчас взорвет дом. К нему оперативно приехали полиция, скорая, пожарные и газовая служба», — говорится в решении суда.

Когда на место приехали полицейские мнимый террорист ударил сотрудника МВД локтем в лицо. После того, как он успокоился выяснилось, что никакой взрыв он не планировал. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В суде он заявил, что не помнит, как звонил и угрожал взорвать дом, предполагает, что повел себя так после того, как смешал лекарство и алкоголь. Мужчину признали виновным в ложном доносе и нападении на полицейского. Он обязан будет выплатить штраф в 50 тысяч рублей. Также у него изъяли мобильный телефон в доход государства.