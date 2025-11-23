Завод в Березниках, загрязнявший Каму, потратит миллионы на исследование воды в водохранилище
Исследование воды в Камском водохранилище будет проводиться в 2026 году
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Березниковский содовый завод (ОАО «БСЗ») в Пермском крае проведет исследование Камского водохранилища. Мероприятия проводятся «с целью соблюдения требований природоохранного и санитарного законодательства на производственных объектах ОАО „БСЗ“. Это следует из закупки, которую проводит предприятие. Как указано в техзадании, размещенном на ресурсе ЕИС Закупки, исследование будет проводиться в Каме недалеко от места расположения предприятия.
«Проведение кондуктометрической съемки воды с целью определения удельной электропроводности акватории Камского водохранилища. Начальная цена закупки 2 825 444 рубля», — сообщается на ресурсе ЕИС Закупки.
В техзадании указано, что исследование воды будет проводиться в период с 1 февраля по 30 ноября 2026 года. Удельная электропроводность показывает способности воды проводить электрический ток. Данное исследование позволяет оценить минерализацию воды для понимания антропогенного воздействия на водные объекты.
Содовый завод в Березниках не раз оказывался в центре информационных скандалов. В 2020 году предприятие обвинили в сбросе промышленных стоков в Каму. А в 2024 году суд обязал ОАО «БСЗ» выплатить десятки миллионов рублей за загрязнение почвы сточными водами. Также предприятие нарушало трудовое законодательство, за что привлекалось к ответственности.
