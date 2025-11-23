Завод в Березниках, загрязнявший Каму, потратит миллионы на исследование воды в водохранилище

Исследование воды в Камском водохранилище будет проводиться в 2026 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Березниковский содовый завод (ОАО «БСЗ») в Пермском крае проведет исследование Камского водохранилища. Мероприятия проводятся «с целью соблюдения требований природоохранного и санитарного законодательства на производственных объектах ОАО „БСЗ“. Это следует из закупки, которую проводит предприятие. Как указано в техзадании, размещенном на ресурсе ЕИС Закупки, исследование будет проводиться в Каме недалеко от места расположения предприятия.

«Проведение кондуктометрической съемки воды с целью определения удельной электропроводности акватории Камского водохранилища. Начальная цена закупки 2 825 444 рубля», — сообщается на ресурсе ЕИС Закупки.

В техзадании указано, что исследование воды будет проводиться в период с 1 февраля по 30 ноября 2026 года. Удельная электропроводность показывает способности воды проводить электрический ток. Данное исследование позволяет оценить минерализацию воды для понимания антропогенного воздействия на водные объекты.

Продолжение после рекламы