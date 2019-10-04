03 октября 2019

Телезрители не хотят видеть украинцев в шоу Соловьева, Скабеевой и Шейнина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Артемом Шейниным. Москва, жест двумя руками, шейнин артем
В шоу Артема Шейнина украинских экспертов звать не стоит, полагают зрители российских телеканаловФото: Владимир Андреев © URA.RU

Украинских экспертов больше не следует приглашать на общественно-политические ток-шоу, которые выходят на российских федеральных каналах. В частности, это касается программ, ведущими которых являются Артем Шейнин, Владимир Соловьев и Ольга Скабеева.

О необходимости дальнейшего приглашения политологов и журналистов из Украины в российские политические шоу телезрителей спросила аналитическая служба «Рамблера». «64% опрошенных считают, что отказаться приглашать их стоит. По их мнению, украинцы на таких шоу ведут себя слишком «нагло и фривольно», — говорится в итогах опроса.

20% проголосовавших не смотрят политические телешоу, поэтому не имеют своего мнения по поводу участия украинцев в этих программах. У 16% телезрителей другое мнение на этот счет. Они утверждают, что украинских экспертов приглашать стоит, поскольку «на них и держатся все эти передачи». Всего в опросе приняли участие 5251 человек.

Украинские эксперты, участвующие в шоу Шейнина, Соловьева и Скабеевой, постоянно оказывается в центре различных скандалов: так, их довольно часто бьют и выгоняют из студий программ за неподобающее поведение и грубые высказывания. К примеру, совсем недавно Артем Шейнин выгнал украинского журналиста Андрея Метлева во время записи ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале». Причиной этого стало весьма неуместное высказывание журналиста о покойном режиссере Марке Захарове.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...