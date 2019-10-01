Шейнин выгнал из студии украинского эксперта после слов о режиссере Захарове

Телеведущий Артем Шейнин выгнал украинского журналиста Андрея Метлева во время записи ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале». Причиной стало высказывание журналиста о покойном режиссере Марке Захарове.
«Зная, что человека завтра похоронят, вы это говорите. Я серьезно, выходите в другую дверь. Андрей Дмитриевич, пошел вон отсюда», — заявил Шейнин после того, как Метлев нелестно высказался о Захарове.
В эфире программы украинский журналист рассуждал об отношениях между Москвой и Киевом и в какой-то момент заявил, что присоединение нынешних западных областей Украины (Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской) было агрессией со стороны СССР. Шейнин предложил отсоединить регионы, чтобы «исправить ошибку». На это Метлев вспомнил, как Захаров сжег свой партийный билет. По его словам, это было «позорно». «Человек, который от КПСС насосался так, что аж разбух», — сказал журналист.
Режиссер и бессменный худрук театра «Ленком» Марк Захаров скончался утром 28 сентября в больнице от остановки сердца. У режиссера было воспаление легких. Он умер на 86-м году жизни.