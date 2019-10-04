Минэкономики спрогнозировало будущее уральских регионов

Несколько уральских регионов вошли в список субъектов России с наихудшим прогнозом динамики роста валового регионального продукта (ВРП). Данные следуют из прогноза социально-экономического развития России на 2020—2022 годы, подготовленного Минэкономразвития.
В десятку регионов-ожидаемых аутсайдеров вошли Пермский край и Челябинская область, где прогнозируется среднегодовой рост ВРП на 1,6%. В пресс-службе минэкономразвития Челябинской области с данными не согласились. «В соответствии с целевым вариантом рост ВРП Челябинской области в 2020—2024 годах прогнозируется в среднем на уровне 3,4% в год», — сообщили РБК в пресс-службе, отметив, что рост будет обеспечен положительной динамикой в отраслях металлургии и машиностроения, а также развитием перспективных специализаций.
Минимальный рост ВРП ожидается и в ХМАО — всего на 0,2%. Однако, как полагает главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич, роста в регионе может и не быть вовсе. Также министерство отметило закономерность в том, что в регионах с высокой долей добывающей промышленности темпы роста инвестиций более низкие.
В списке регионов с наилучшим показателем динамики роста ВРП оказались два региона Урала — Ямало-ненецкий автономный округ и Свердловская область, где прогнозируется среднегодовой рост ВРП на 4,5% и 4,1% соответственно. Как поясняет министерство, это будет связано с реализацией инвестиционных проектов в лидирующих для региона направлениях.