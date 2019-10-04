13 октября будет работать 51 участок для голосования Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

«URA.RU» ознакомился с оригиналом опросного листа для голосования за место под строительство храма Святой Екатерины. Документ еще не имеет печатей горизбиркома, без которой опросный лист считается недействительным. Пропечатывать бюллетени начнут 7 октября.

В опросном листе предлагается поставить любой знак в пустом квадрате справа от описания одного из двух вариантов — здания бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 и участка за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей — набережной Рабочей Молодежи — улицы Челюскинцев. Лист, в котором будут отмечены оба варианта или ни один из них, будет считаться недействительным.

Всего изготовлено порядка 100-150 тысяч бланков для опроса. Голосование за место для храма Екатерины пройдет 13 октября на 51 участке и будет продолжаться с 8 до 20 часов. На каждом участке будут присутствовать четыре наблюдателя от разных общественных организаций. Подсчитают голоса 14 октября. Чтобы опрос состоялся, в нем должны принять участие не менее 1% жителей города или 10,8 тысячи избирателей.