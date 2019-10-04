Янина Калина работала в структурах министерства с 2012 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В правительстве Прикамья приняли важное кадровое решение. Пост замминистра здравоохранения региона покинула Янина Калина. Как пояснили «URA.RU» в министерстве, Калина написала заявление на увольнение по собственному желанию. В структурах министерства она не работает с 24 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Эксперт «URA.RU» уверен — отставка Калиной — попытка руководства региона отделаться «малой кровью» и прикрыть министра Оксану Мелехову от негативных процессов, происходящих в отрасли.

«Медицинская сфера в Прикамье остается одной из точек напряжения после оптимизации. Все эти точки недовольства и протестные действия требуют определенной реакции, а реакция у нас одна — появляется проблема, значит, кто-то должен взять на себя ответственность и уйти. Как правило, если „сдают“ зама, значит, защищают первое лицо», — считает политолог Олег Борисенко.

Янина Калина была назначена на пост замминистра здравоохранения в 2012 году и курировала в министерстве Прикамья госзакупки. Некоторое время она являлась исполняющей обязанности министра. Негласным покровителем Калиной называли спикера заксобрания региона Валерия Сухих, имевшего интересы в фармацевтическом и медицинском бизнесе. Несмотря на уход Калиной, тесные связи с минздравом у спикера краевого парламента останутся, уверен Олег Борисенко. «На первых эшелонах влияние [на министерство здравоохранения] не заканчивается, у него там наверняка остались „свои“ люди», -резюмировал эксперт.