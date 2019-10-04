Водители автобусов в Кургане отказываются от работы из-за низких зарплат

Курганским водителям приходится работать по 15 часов в день Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Водители автобусов в Кургане заявляют о высокой нагрузке и низкой зарплате. Из-за этого многие отказываются от работы. Об этом водители рассказали корреспонденту «URA.RU».

«У нас смена начинается в 5 утра, а заканчивается в 20:00. В конце дня силы на исходе. Чтобы получить 15 тысяч рублей, нужно отработать 1,5 ставки, — рассказал один из водителей Евгений. — Перевозчикам сложно найти экипаж даже на одну смену, не говоря про две. Поэтому у нас вечером проблемы с транспортом».

Сложности с кадрами в Кургане подтвердили в Центре занятости. «Из 178 вакансий водителей, 116 — для водителей автобусов. Заработная плата, которую предлагают работодатели водителям автобусов — от „минималки“ 12 тысяч до 25 тысяч рублей», — рассказала журналисту «URA.RU» ведущий инспектор Центра занятости Анна Распутина.

По мнению перевозчиков, причины дефицита водителей в нежелании работать. «К нам приходит человек, мы его обучаем за свой счет на категорию D. А он после обучения заявляет, что не хочет работать. Заработную плату предлагаем 30 тысяч рублей», — объяснил «URA.RU» перевозчик Виктор Мунтян.

Как ранее писало «URA.RU», курганцы в соцсетях подняли тему увеличения продолжительности работы автобусов до полуночи. Оперативный комментарий Транспортного управления получить не удалось. Ранее ведомство заявляло, что идея «нецелесообразна» из-за отсутствия пассажиров.