03 октября 2019

Звезда «Уральских пельменей» начал агитировать за место для строительства храма в Екатеринбурге. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Андреем Рожковым. Екатеринбург, рожков андрей, жест рукой
Андрей Рожков надеется, что на опросе по храму горожане сделают «правильный выбор»Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Битва за храм Святой Екатерины

Актер шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков выступил за строительство храма Святой Екатерины на месте бывшего приборостроительного завода в Екатеринбурге. Видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

«За моей спиной находится здание приборостроительного завода. На этом месте может быть воздвигнут прекрасный храм — храм Святой Екатерины», — говорит Рожков на видео. Он отметил, что почти 300 лет назад в городе был построен Екатерининский собор, который выполнял функцию «духовного центра» региона. «В 1930 году этот храм был уничтожен. У нас есть шанс восстановить историческую справедливость и вернуть нашему городу сердце!» — заявил актер из «Уральских пельменей». В конце выступления он выразил надежду, что горожане сделают «правильный выбор».

Общегородской опрос по выбору места для строительства храма Святой Екатерины пройдет 13 октября на 51 участке и будет продолжаться с 8 до 20 часов. На каждом участке будут присутствовать четыре наблюдателя от разных общественных организаций. Подсчитают голоса 14 октября. Чтобы опрос состоялся, в нем должны принять участие не менее 1% жителей города или 10,8 тысячи избирателей.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...