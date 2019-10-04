Андрей Рожков надеется, что на опросе по храму горожане сделают «правильный выбор» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Актер шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков выступил за строительство храма Святой Екатерины на месте бывшего приборостроительного завода в Екатеринбурге. Видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

«За моей спиной находится здание приборостроительного завода. На этом месте может быть воздвигнут прекрасный храм — храм Святой Екатерины», — говорит Рожков на видео. Он отметил, что почти 300 лет назад в городе был построен Екатерининский собор, который выполнял функцию «духовного центра» региона. «В 1930 году этот храм был уничтожен. У нас есть шанс восстановить историческую справедливость и вернуть нашему городу сердце!» — заявил актер из «Уральских пельменей». В конце выступления он выразил надежду, что горожане сделают «правильный выбор».

Общегородской опрос по выбору места для строительства храма Святой Екатерины пройдет 13 октября на 51 участке и будет продолжаться с 8 до 20 часов. На каждом участке будут присутствовать четыре наблюдателя от разных общественных организаций. Подсчитают голоса 14 октября. Чтобы опрос состоялся, в нем должны принять участие не менее 1% жителей города или 10,8 тысячи избирателей.