Экс-муж задержанной в Иране журналистки пояснил, почему ее заподозрили в шпионаже

Российскую журналистку Юлию Юзик, которую задержали в иранском Тегеране, могли привлечь из-за ее работы в «Комсомольской правде». Об этом заявил ее бывший муж, журналист издания Lenta.ru Борис Войцеховский.
«Единственное, к чему можно прицепиться: когда она работала корреспондентом „Комсомольской правды“, это было лет 10-15 назад, она писала репортаж из Израиля (из серии „испытано на себе“) из израильской армии. Она там 3-4 дня типа служила в израильской армии», — пояснил Войцеховский telegram-каналу «Подъем».
Войцеховский со ссылкой на информацию иранского журналиста, к которому Юзик приезжала погостить, уточнил, что ее могут экстрадировать в Россию. Он добавил, что репортер была задержана на третий день нахождения в Тегеране.
Ранее «URA.RU» писало, что российскую журналистку Юлию Юзик, автора книги о террористках-смертницах, задержали в Иране. По данным близких журналистки, у нее отобрали паспорт еще в аэропорту, отмечает «Национальная служба новостей». Ей предоставили возможность позвонить в Москву, но разговор длился не больше минуты, передает RT.