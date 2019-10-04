Учитель пригрозила школьнику изощренной расправой за потерю тетради. ВИДЕО

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Школа в селе Долгодеревенское, где пикетировали старшеклассники. Челябинская область, школа, школьники
В школе проводится служебная проверкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Учительница одной из якутских школ пригрозила школьнику «спустить шкуру», если тот потеряет тетрадь. Видеозапись произошедшего появилась в социальных сетях.

«Если ты куда-нибудь денешь, если ты потеряешь, если ты сейчас потерял, я спущу с тебя шкуру, засуну в рот и вытащу через задницу», — кричит педагог, прижимая мальчика к стене. Учительница преподает английский язык в школе одного из сел Сунтарского района, передает агентство Nation News. Отмечается, что по некоторым данным, ученик украл у преподавателя деньги.

Исполняющая обязанности руководителя управления образования Сунтарского района Елена Васильева рассказала газете «Комсомольская правда», что педагог работает в школе с сентября. Сейчас проводится служебная проверка, и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Министр образования и науки республики Владимир Егоров в свою очередь назвал поведение учителя «недопустимым».

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