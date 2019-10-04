Учительница одной из якутских школ пригрозила школьнику «спустить шкуру», если тот потеряет тетрадь. Видеозапись произошедшего появилась в социальных сетях.
«Если ты куда-нибудь денешь, если ты потеряешь, если ты сейчас потерял, я спущу с тебя шкуру, засуну в рот и вытащу через задницу», — кричит педагог, прижимая мальчика к стене. Учительница преподает английский язык в школе одного из сел Сунтарского района, передает агентство Nation News. Отмечается, что по некоторым данным, ученик украл у преподавателя деньги.
Исполняющая обязанности руководителя управления образования Сунтарского района Елена Васильева рассказала газете «Комсомольская правда», что педагог работает в школе с сентября. Сейчас проводится служебная проверка, и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Министр образования и науки республики Владимир Егоров в свою очередь назвал поведение учителя «недопустимым».