Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

МИД Японии заявил о желании заключить мир с Россией

22 октября 2025 в 09:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Япония надеется на мир с Россией, продолжая поддерживать Украину

Япония надеется на мир с Россией, продолжая поддерживать Украину

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Правительство Японии сохраняет курс на подписание мирного договора с Россией после урегулирования территориального вопроса. Об этом сообщил новый министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги.

«Мы намерены продолжать придерживаться позиции о том, что мы нацелены на заключение мирного договора с Россией после разрешения территориального вопроса», — заявил Тосимицу Мотэги, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что пока невозможно говорить о каких-либо сдвигах в урегулировании давнего спора. При этом министр подчеркнул, что страна будет привержена курсу на поддержку Украины и сохранение санкционного давления на Россию.

Вопрос о заключении мирного договора между Японией и Россией остается открытым с 1945 года, когда страны так и не подписали официальное соглашение по итогам Второй мировой войны. Сан-Францисский договор, который советская делегация подписывать не стала, предусматривал, что Япония отказывается от любых территориальных притязаний на Курильские острова. Однако в тексте соглашения отсутствовало как точное определение состава этих островов, так и указание, в чью пользу они переходят.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал