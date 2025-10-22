МИД Японии заявил о желании заключить мир с Россией

Япония надеется на мир с Россией, продолжая поддерживать Украину Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Правительство Японии сохраняет курс на подписание мирного договора с Россией после урегулирования территориального вопроса. Об этом сообщил новый министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги.

«Мы намерены продолжать придерживаться позиции о том, что мы нацелены на заключение мирного договора с Россией после разрешения территориального вопроса», — заявил Тосимицу Мотэги, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что пока невозможно говорить о каких-либо сдвигах в урегулировании давнего спора. При этом министр подчеркнул, что страна будет привержена курсу на поддержку Украины и сохранение санкционного давления на Россию.