МИД Японии заявил о желании заключить мир с Россией
Япония надеется на мир с Россией, продолжая поддерживать Украину
Правительство Японии сохраняет курс на подписание мирного договора с Россией после урегулирования территориального вопроса. Об этом сообщил новый министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги.
«Мы намерены продолжать придерживаться позиции о том, что мы нацелены на заключение мирного договора с Россией после разрешения территориального вопроса», — заявил Тосимицу Мотэги, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что пока невозможно говорить о каких-либо сдвигах в урегулировании давнего спора. При этом министр подчеркнул, что страна будет привержена курсу на поддержку Украины и сохранение санкционного давления на Россию.
Вопрос о заключении мирного договора между Японией и Россией остается открытым с 1945 года, когда страны так и не подписали официальное соглашение по итогам Второй мировой войны. Сан-Францисский договор, который советская делегация подписывать не стала, предусматривал, что Япония отказывается от любых территориальных притязаний на Курильские острова. Однако в тексте соглашения отсутствовало как точное определение состава этих островов, так и указание, в чью пользу они переходят.
