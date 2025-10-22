ВСУ потеряли около 200 боевиков после одного удара ВС РФ под Черниговом

ВСУ потеряли около 200 военных после удара ВС РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные нанесли комбинированный удар по лагерю подготовки иностранных наемников в Черниговской области Украины, в результате которого ВСУ потеряли около 200 человек. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В Черниговской области <...> нанесен комбинированный удар по лагерю подготовки иностранных наемников на полигоне Гончаровский. Потери противника составили около 200 человек живой силы и до 10 единиц техники», — сообщил источник ТАСС. Удар был нанесен с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотников «Герань-2».