Поджигатели войны опасаются возможного саммита между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), а также спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Удивительно, как сильно поджигатели войны боятся мирного саммита Путина и Трампа. Диалог ради мира одержит верх», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

На прошлой неделе главы России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — провели уже восьмой телефонный разговор с начала текущего года. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам двухчасовой дискуссии, Москва и Вашингтон намерены незамедлительно начать подготовку к новой встрече лидеров обеих стран. Рассматривается возможность проведения этого саммита в Будапеште. Инициатива использовать столицу Венгрии в качестве места для переговоров исходила от главы США, а президент России поддержал это предложение.

