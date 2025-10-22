Дмитриев: поджигатели войны боятся встречи Путина и Трампа
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Поджигатели войны опасаются возможного саммита между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), а также спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Удивительно, как сильно поджигатели войны боятся мирного саммита Путина и Трампа. Диалог ради мира одержит верх», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
На прошлой неделе главы России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — провели уже восьмой телефонный разговор с начала текущего года. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам двухчасовой дискуссии, Москва и Вашингтон намерены незамедлительно начать подготовку к новой встрече лидеров обеих стран. Рассматривается возможность проведения этого саммита в Будапеште. Инициатива использовать столицу Венгрии в качестве места для переговоров исходила от главы США, а президент России поддержал это предложение.
При этом решение провести переговоры между Путиным и Трампом в Будапеште вызвало обеспокоенность среди европейских государств. Как отметил один из дипломатов, такой выбор площадки не устраивает ни одну из сторон: «Это никому не нравится», — заявил он. По его словам, европейские представители вынужденно улыбаются и делают вид, что воспринимают ситуацию спокойно.
