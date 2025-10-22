Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Дмитриев: поджигатели войны боятся встречи Путина и Трампа

22 октября 2025 в 09:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Поджигатели войны сильно боятся саммита Россия-США, заявил Дмитриев

Поджигатели войны сильно боятся саммита Россия-США, заявил Дмитриев

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Поджигатели войны опасаются возможного саммита между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), а также спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Удивительно, как сильно поджигатели войны боятся мирного саммита Путина и Трампа. Диалог ради мира одержит верх», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

На прошлой неделе главы России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — провели уже восьмой телефонный разговор с начала текущего года. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам двухчасовой дискуссии, Москва и Вашингтон намерены незамедлительно начать подготовку к новой встрече лидеров обеих стран. Рассматривается возможность проведения этого саммита в Будапеште. Инициатива использовать столицу Венгрии в качестве места для переговоров исходила от главы США, а президент России поддержал это предложение.

Продолжение после рекламы

При этом решение провести переговоры между Путиным и Трампом в Будапеште вызвало обеспокоенность среди европейских государств. Как отметил один из дипломатов, такой выбор площадки не устраивает ни одну из сторон: «Это никому не нравится», — заявил он. По его словам, европейские представители вынужденно улыбаются и делают вид, что воспринимают ситуацию спокойно.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал