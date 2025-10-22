Минимальная продуктовая корзина подешевела в России

Стоимость продуктовой корзины в среднем снизилась на 1,8% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России стоимость минимальной продуктовой корзины за месяц снизилась на 1,8%. Об этом сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

«Стоимость месячной корзины продуктов для россиян снизилась на 1,8% за месяц и на 0,2% с начала года. Набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7171,5 рублей», — сообщили ТАСС в ассоциации. При этом есть регионы, где стоимость оказалась выше. Например, на Чукотке за корзину придется отдать 17980,4 рублей, в Камчатском крае — 12673,4 рублей. Однако жителям Мордовии нужно платить меньше всех — 5812,5 рублей.

В Москве продуктовая корзина сейчас стоит 8624,7 рублей, в Московской области — 7649 рублей, в Санкт-Петербурге — 8441,5 рублей, в Ленинградской области — 8248,9 рублей. В Калининградской области — 8 479,9 рублей, в Татарстане — 6 205,2 рублей, в Омской области — 6 159,3 рулей, в Хабаровском крае — 9 805,5 рублей.

