Почему банки стали повышать ставки по вкладам
Эксперты считают, что банки вынуждены повысить ставки по вкладам, чтобы сохранить клиентов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Некоторые банки в России стали повышать ставки по вкладам после длительного периода снижения из-за конкурентной борьбы за клиентов и завышенных ожиданий по ключевой ставке ЦБ. Об этом сообщили эксперты.
«Долгосрочный тренд ключевой ставки установился на снижение. Просто некоторые банки в своих ожиданиях переоценили скорость снижения ключевой ставки, которая фактически замедлилась... теперь, чтобы не потерять клиентов, они вынуждены немного и временно улучшить условия по вкладам», — сказал РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, депозитные ставки и дальше могут постепенно снижаться, что будет способствовать ослаблению давления на чистую процентную маржу банков.
Управляющий директор АКРА Валерий Пивень подчеркнул, что повышение ставок проходит только по отдельным видам влкдов — чаще коротким. Это, как он считает, связано с ожиданиями того, что ставка ЦБ будет снижаться медленнее, чем ожидалось. «Несмотря на отмеченный рост, в целом, мы ожидаем развитие тенденции к снижению доходности вкладов вслед за снижением ключевой ставки», — сказал он.
21 октября Сбербанк увеличил процентные ставки по вкладам для физических лиц на 0,5–2,1 процентных пункта. Теперь максимальная ставка на трехмесячный вклад для большинства клиентов составит 16% годовых. Соответствующее решение принято за три дня до очередного заседания Банка России. Центробанк рассмотрит ключевую ставку на заседании 24 октября. Вероятней всего, она сохранится на уровне 17%.
