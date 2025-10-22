Почему банки стали повышать ставки по вкладам

Эксперты считают, что банки вынуждены повысить ставки по вкладам, чтобы сохранить клиентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Некоторые банки в России стали повышать ставки по вкладам после длительного периода снижения из-за конкурентной борьбы за клиентов и завышенных ожиданий по ключевой ставке ЦБ. Об этом сообщили эксперты.

«Долгосрочный тренд ключевой ставки установился на снижение. Просто некоторые банки в своих ожиданиях переоценили скорость снижения ключевой ставки, которая фактически замедлилась... теперь, чтобы не потерять клиентов, они вынуждены немного и временно улучшить условия по вкладам», — сказал РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, депозитные ставки и дальше могут постепенно снижаться, что будет способствовать ослаблению давления на чистую процентную маржу банков.

Управляющий директор АКРА Валерий Пивень подчеркнул, что повышение ставок проходит только по отдельным видам влкдов — чаще коротким. Это, как он считает, связано с ожиданиями того, что ставка ЦБ будет снижаться медленнее, чем ожидалось. «Несмотря на отмеченный рост, в целом, мы ожидаем развитие тенденции к снижению доходности вкладов вслед за снижением ключевой ставки», — сказал он.

Продолжение после рекламы