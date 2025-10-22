В Польше ответили главе МИДа из-за угроз в адрес Путина
В польском парламенте задали Сикорскому вопрос после угроз в адрес Путина
Глава МИД Польши Радослав Сикорский выборочно относится к решениям Международного уголовного суда (МУС), угрожая президенту России Владимиру Путину, но игнорируя аналогичный ордер МУС в отношении премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Об этом сообшил депутат польского Сейма Славомир Ментцен.
«Почему Польша полностью игнорирует МУС в одном случае, но готова прислушаться к МУС в другом, даже рискуя подвергнуться ответным мерам со стороны России?» — сказал Ментцен. Сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Х.
Депутат напомнил, что, несмотря на выданный МУС ордер на арест Нетаньяху, польское правительство пригласило израильского премьера на очередную годовщину освобождения концлагеря Освенцим и гарантировало ему безопасность. Ментцен подчеркнул, что ордера МУС на «арест» Путина и Нетаньяху были выданы по одному и тому же механизму, однако реакция официальной Варшавы оказалась разной.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна не намерена обеспечивать свободный и безопасный транзит воздушного судна с президентом России Владимиром Путиным на борту в Будапешт для потенциальной встречи с главой США Дональдом Трампом. Министр отметил, что польские власти не могут гарантировать отсутствие решений со стороны независимого суда, который вправе потребовать задержания самолета с целью передачи «подозреваемого» МУС в Гааге.
