Глава МИД Польши Радослав Сикорский выборочно относится к решениям Международного уголовного суда (МУС), угрожая президенту России Владимиру Путину, но игнорируя аналогичный ордер МУС в отношении премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Об этом сообшил депутат польского Сейма Славомир Ментцен.

«Почему Польша полностью игнорирует МУС в одном случае, но готова прислушаться к МУС в другом, даже рискуя подвергнуться ответным мерам со стороны России?» — сказал Ментцен. Сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Депутат напомнил, что, несмотря на выданный МУС ордер на арест Нетаньяху, польское правительство пригласило израильского премьера на очередную годовщину освобождения концлагеря Освенцим и гарантировало ему безопасность. Ментцен подчеркнул, что ордера МУС на «арест» Путина и Нетаньяху были выданы по одному и тому же механизму, однако реакция официальной Варшавы оказалась разной.

