Бизнесмен из ХМАО судится с налоговой, чтобы оправдаться перед туристами

По мнению предпринимателя, из-за ошибок в ФНС, у него начались проблемы с клиентами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Предприниматель из Мегиона готовится в суде доказывать, что из-за ошибок в налоговой полиции, его бизнес понес существенные убытки, а югорчане, купившие путевки в его турагентстве, не смогли вылететь вовремя на курорт. Об этом «URA.RU» рассказал источник в торгово-промышленной палате (ТПП) ХМАО.

«Известно об одном иске, который сейчас готовится по этому поводу. От турагентства, которое не смогло отправить туристов вовремя и они подали на него в суд», — рассказывает источник.

В турфирме начались проблемы летом, когда потребовался кредит на оплату бронирования отелей в Турции. Банк, раньше ни разу не отказывающий в займе, не согласовал кредит из-за, якобы, долгов клиента перед налоговой. «Сумма задолженности была копеечная, но бизнесмен принципиально не стал оплачивать несуществующий долг, потерял время, не выкупил бронь и пострадали туристы», — рассказывает собеседник агенства.

О проблемах в системе межведомственного электронного взаимодействия, из-за которой предпринимателям начислялись несуществующие долги, пени и штрафы, «URA.RU» писало и ранее. В налоговой службе официально ни разу не прокомментировали этот факт, но в частных разговорах признавали, что приходится «в ручном режиме удалять информацию о долгах». Источник в ТПП ХМАО добавляет, что в случае в турфирмой, проблем можно было бы избежать. «Если бы у бизнесмена был нормальный бухгалтер, который наладил бы работу с налоговой и смог бы убедить работодателя оплатить те копейки», — резюмирует собеседник.

При этом, как рассказали агентству в ТПП, за судьбой спора с федеральной налоговой службой будет наблюдать все бизнес сообщество Югры. Дело в том, что похожие проблемы были у многих, а судиться с налоговой решаются единицы.