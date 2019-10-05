«Первый канал» изменил правила в шоу «Голос» после скандала с дочерью Алсу

В шоу «Голос» на «Первом канале» изменились условия голосования за понравившегося участника. По словам ведущего Дмитрия Нагиева, теперь телезрители не смогут проголосовать за понравившегося участника с помощью телефонного звонка.
Нагиев в эфире программы «Голос 60+» подчеркнул, что теперь будет учитываться голосование только по смс. «Если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то теперь вы можете проголосовать <…> только один раз на каждом из этапов», — цитирует слова Нагиева РИА «Новости». Отмечается, что голос будет засчитан только после смс-подтверждения, за которое не будет взиматься плата.
Изменить условия голосования «Первый канал» был вынужден после того, как скандально завершился финал шестого сезона телепроекта «Голос. Дети». Победительницей в нем стала дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов. Однако у зрителей результат вызвал большие сомнения. Впоследствии компания Group-IB зафиксировала накрутку голосов в пользу победительницы и результаты финала были отменены. Затем состоялся спецвыпуск шоу без голосования и наставников. Руководство «Первого канала» приняло решение признать победителями «Голоса» всех финалистов.